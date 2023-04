Ultim’ora canale 5, terremoto per Maria De Filippi: “Non andrà in onda” | Non c’è niente da fare

Ennesimo cambiamento dell’ultimo minuto per la rete televisiva Mediaset e con protagonista la stessa Maria De Filippi: stop al noto format.

In casa della rete televisiva Mediaset sta per cambiare di nuovo la programmazione. Coinvolta in questa storia ancora una volta la conduttrice Maria De Filippi costretta a rivedere di nuovo tutti i suoi piani.

Secondo i dettagli del nuovo palinsesto, nei prossimi giorni non andrà infatti in onda uno dei suoi programmi di punta. Allo stesso tempo però la rete ha anche deciso quale format prenderà il suo posto ed anche questa volta è coinvolta la conduttrice stessa.

Mediaset, arriva un clamoroso stop: l’amatissimo format non andrà in onda

Alcuni attenti utenti dei social hanno in queste ore notato un dettaglio non da poco ed apparso sul portale ufficiale che riporta i dettagli della programmazione della rete televisiva Mediaset. Nel dettaglio, si tratta del palinsesto relativo alla giornata di venerdì 21 aprile in cui non viene menzionata la messa in onda del dating show Uomini e Donne. Il pubblico dovrà quindi fare a meno dei protagonisti più amati del Trono Classico e di quello Over.

Una decisione che al momento è quindi ufficiale ma non è dato sapere quale sia il motivo che si nasconde dietro questa mossa. Non è la prima volta che questo accade nel corso della corrente stagione televisiva. Il dating show non è infatti andato in onda per una settimana intera lo scorso mese e questo a seguito della morte di Maurizio Costanzo. La conduttrice Maria De Filippi dovrà quindi rinunciare alla messa in onda ma allo stesso tempo vedrà un altro suo format fare compagnia al pubblico.

Maria De Filippi sostituita da se stessa: cosa va in onda al posto di Uomini e Donne

Non ci sarà quindi Maria De Filippi sulle scalinate dello studio del dating show a far compagnia al pubblico il prossimo venerdì. Allo stesso tempo ci sarà però un altro suo format in onda ossia il noto talent show Amici di Maria De Filippi. A partire dalle 14.45 e fino alle 16.05 è previsto uno speciale completamente dedicato alla scuola più famosa di casa Mediaset.

🔵AMICI NEWS🔵 🔴 VENERDÌ 21 APRILE 🔴 salta #uominedonne , sostituito da uno “speciale” di #amici22 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 19, 2023

Di seguito e quindi dalle 16.06 alle 16.40 è invece prevista la messa in onda del consueto daytime. Un intero pomeriggio quindi in compagnia del noto talent sempre più vicino al gran finale di questa edizione. Domenica 14 maggio è infatti prevista l’ultima puntata con il pubblico che potrà così eleggere il vincitore o la vincitrice dopo mesi di messa in onda.