Sabrina Ferilli, ecco l’amante storico: sono stati insieme di nascosto per tantissimi anni | Ecco chi è

La nota attrice Sabrina Ferilli ha per tantissimi anni avuto al suo fianco un partner segreto: ecco chi è l’uomo del mistero.

Sabrina Ferilli con la sua bravura e la sua bellezza negli anni ha conquistato tutti. Non a caso è uno dei volti italiani più amati dal pubblico che ha potuto ammirare l’attrice in diversi film e fiction per la televisione.

Una carriera quindi ricca di successi su cui ha concentrato tutte le sue forze senza lasciarsi mai distrarre soprattutto dal gossip. L’attrice non ha mai fatto eccessivamente parlare delle sue relazioni ed infatti sono noti solo i suoi due matrimoni.

Di recente però in tal senso è emerso un particolare che nessuno poteva immaginare. A quanto pare infatti nella vita della nota attrice vi è stato un amante molto particolare ma soprattutto famosissimo.

Sabrina Ferilli, i due matrimoni e il colpo di scena: spunta il suo amante

Come abbiamo detto, non si conoscono molti particolari della vita privata di Sabrina Ferilli. Due sono senza dubbio stati i grandi amori dell’attrice e di questi uno è quello attuale. La Ferilli si è sposata per la prima volta nel 2003 con Andrea Perone ma il loro matrimonio è durato solo due anni. Nonostante la passione travolgente che li univa, l’attrice si è vista costretta a chiedere il divorzio a causa di alcuni tradimenti dell’uomo.

Dopo alcuni anni complicati e fatti di tanti alti e bassi nella sfera sentimentale, l’attrice ha conosciuto e si è innamorata del manager Flavio Cattaneo. I due si sono sposati a Parigi ed in gran segreto nel 2011 dopo pochi mesi di convivenza. Una decisione improvvisa ma che a quanto pare si è rivelata essere la più giusta. Adesso però viene fuori il nome di un terzo uomo speciale della sua vita ossia il collega Christian De Sica.

Christian De Sica, il rapporto con Sabrina Ferilli: coppia affiatata

Un uomo quindi importante per la nota attrice si è rivelato essere proprio il collega ed amico Christian De Sica. I due hanno collaborato spesso insieme soprattutto nel periodo dei cinepanettoni con Massimo Boldi. Sul set hanno dimostrato di essere affiatati, uniti e per questo hanno sempre interpretato una perfetta coppia di amanti.

Amanti o una coppia sposata sul set e grandi amici nella vita privata. I due si conoscono da anni e non hanno mai nascosto la loro stima reciproca. Senza dubbio è lui uno degli uomini più importanti per la carriera ed il privato della Ferilli.