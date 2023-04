Kledi, arriva finalmente la verità su Maria De Filippi: “Ecco perchè sono andato via da Amici” | Ecco cosa gli ha fatto

Il noto ballerino Kledi ha finalmente rivelato i motivi dietro la sua decisione di lasciare il talent Amici di Maria De Filippi: tutta la verità.

In tutti questi anni di messa in onda, nella scuola di Amici di Maria De Filippi si sono avvicendati tanti volti divenuti noti. Non solo tra gli allievi di canto e di ballo ma anche tra gli insegnanti e gli stessi ballerini professionisti.

Tra questi rientra anche il noto ballerino e coreografo Kledi Kadiu. Questi nella scuola è stato prima un ballerino professionista e collaboratore del corpo insegnanti. In un secondo momento ha invece preso parte al talent nelle vesti di docente.

Da qualche anno però ha rinunciato al suo ruolo e la decisione è arrivata per tutti come un fulmine a ciel sereno. Una scelta inaspettata ma che sembra nascondere un motivo ben preciso.

Kledi, il rapporto con Maria De Filippi: grande occasione ad Amici

Kledi può senza dubbio vantare una carriera molto importante alle spalle. Il noto professionista ha infatti fatto il suo esordio nel 1999 nel corpo di ballo di Domenica In ed è proprio in quel frangente che ha incontrato Maria De Filippi. Un incontro che ha poi permesso ai due di avviare una lunga collaborazione prima nel format C’è Posta per Te e poi durante Amici.

Dopo l’esperienza come ballerino professionista, la conduttrice lo ha invitato a prendere parte al programma come insegnante. Esperienza durata però solo un anno in quanto subito dopo il coreografo ha deciso di rinunciare al suo ruolo. Una scelta su cui è tornato nel corso di una recente intervista per raccontare come sono andate davvero le cose con la padrona di casa.

Amici, l’addio di Kledi: tutta la verità

Quando Kledi ha detto addio ad Amici sono state fatte numerose ipotesi e tra queste anche quella di un possibile scontro con la conduttrice. Il professionista invece ai microfoni del format Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha raccontato: “Semplicemente ho cambiato città e per me sarebbe molto difficile la quotidianità negli spostamenti per intervenire in ogni puntata“.

Non ci sono stati problemi quindi tra il ballerino, la conduttrice e la produzione. Lo conferma anche il fatto che in questi ultimi anni, il noto coreografo è stato anche ospite nel programma. Questi è intervenuto durante alcune puntate della fase pomeridiana del talent per commentare e giudicare le prove di alcuni degli allievi della categoria di danza.