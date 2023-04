Michelle Hunziker, il dramma improvviso e impossibile da prevedere: “Diagnosticato un tumore al cervello”

Al fratello di Michelle Hunziker è stato diagnosticato un tumore al cervello, ma la conduttrice è venuta a saperlo cinque anni dopo.

La vita di Michelle Hunziker è sempre stata oggetto di gossip, tanto che di lei si sa proprio tutto, o quasi. Sebbene la showgirl si è sempre mostrata molto disinvolta a parlare della sua vita privata, a 31 anni è venuta a conoscenza di un evento del suo passato che non avrebbe accolto di buon grado, tanto da non volerne parlare in pubblico.

Tutti noi conosciamo Michelle Hunziker come una bellissima e talentuosissima donna di origini svizzere, che è venuta in Italia per fare la modella e da lì a poco è diventata l’amata conduttrice che vediamo ad oggi nei nostri schermi.

Proprio la sua infanzia nasconde un segreto oscuro, di cui la donna è venuta a conoscenza poco prima della morte di suo padre. Michelle Hunziker è nata il 24 gennaio del 1977 dalla madre olandese Ineke e dal padre Rudolf, pittore ticinese di origini svizzeo tedesche. I suoi genitori si separano e nel 1983 e da quel momento, assieme alla madre e al fratello Zuchwil, Michelle si trasferisce nel Canton Soletta in Svizzera. Purtroppo, nell’agosto del 2001, il padre di Michelle muore a solamente 60 anni.

Quando successe l’accaduto Michelle era già in Italia e nel pieno della sua carriera; in quel periodo infatti, l’abbiamo vista alla conduzione di Zelig e Scherzi a Parte. In quell’anno di pieno dolore, Michelle viene a conoscenza di un altro fatto prima di allora sconosciuto: Michelle ha un altro fratello da parte del padre.

Il fratello segreto: la rivelazione

L’esistenza del fratello emerge quando il padre sta per morire. L’uomo si chiama Andrea, figlio dello stesso padre ma avuto con un’altra donna. Tra Michelle e il padre, c’è sempre stato un rapporto altalenante e la conduttrice non vedrebbe di buon occhio neanche il fratello Andrea.

Dopo essere venuta a conoscenza dell’esistenza del fratello, Michelle non ha fatto assolutamente nulla per creare un rapporto con lui, anzi, pare che tra i due non scorra buon sangue. La colpa di questa lontananza proviene da Michelle, che non vuole far entrare Andrea a far parte della sua vita. Nella sua autobiografia infatti, Michelle racconta tutto della sua infanzia, ma del fratello Andrea non vi è alcuna traccia.

Il fratello tuttavia, soffre di questa indifferenza della sorella, motivo per cui decide di scrivergli una lettera: “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto? Nella tua biografia hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere”.