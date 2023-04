Carlo Conti, il tradimento sgretola matrimonio: l’amante è più famosa di lui | La conosce mezza Italia

Dietro al matrimonio del noto conduttore Carlo Conti, si cela un brutto tradimento che ha messo a repentaglio la loro relazione.

Carlo Conti è diventato ormai da molti anni un pilastro fondamentale per i programmi Rai. Una delle trasmissioni che l’ha visto principalmente sotto i riflettori è sicuramente l’Eredità, ma l’uomo è famoso anche per aver preso il timone di Tale e Quale Show e The Brand. Anche quest’anno prenderà parte in veste di conduttore a una delle serate più importanti del cinema italiano: la premiazione del David di Donatello.

Il noto conduttore in realtà, prima di intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, lavorava in banca. Dopo una laurea in ragioneria e un lavoro ben diverso dalla televisione, Conti decide di buttarsi nella conduzione radiofonica, la sua grande passione. Questo è stato solo l’inizio di una carriera fatta di successi.

Ad oggi è felicemente sposato con Francesca Vaccaro, una stilista e costumista professionista. Proprio durante il suo lavoro la donna conobbe quello che diventerà il suo futuro marito, Carlo Conti. La coppia si è conosciuta dietro le quinte di Domenica In e tra i due scoppia subito l’amore, tanto che nel 2012 decidono di sposarsi. Due anni dopo, nel 2014 nasce il loro primo ed unico figlio Matteo.

Nonostante che, la coppia si dimostra affiatata, qualche anno fa accadde un evento che mise seriamente a repentaglio la loro favola d’amore. Un bruttissimo tradimento da parte del conduttore.

Carlo Conte: il tradimento alla moglie

Come accennato in precedenza, Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sposano nel 2012, ma durante gli ultimi anni di matrimonio accade un brutto imprevisto. Carlo Conti infatti, inizia una relazione extraconiugale con un’altra donna. Il matrimonio sembra ormai arrivato al capolinea in quanto il conduttore intraprende una vera e propria frequentazione con la collega Roberta Morise, la “professoressa” del game-show l’Eredità. La loro frequentazione, tuttavia, finisce ben presto.

La stessa Roberta Morise, durante un’intervista a Rai Radio 2 racconta: “Ho avuto una lunga storia con un personaggio famoso e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è perché eravamo davvero troppo esposti”.

Carlo Conti invece, sostiene che la loro storia è finita a causa di un suo ripensamento. Il conduttore infatti, ha ammesso la volontà di tornare assieme alla sua compagna di vita Francesca Vaccaro, che di fronte alle scuse di Carlo, ha deciso di perdonarlo lasciandosi il passato alle spalle. Ad oggi i due convivono serenamente insieme al figlio di 8 anni.