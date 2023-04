“Lo hanno licenziato?”: incubo per Enrico Papi | dopo la prima puntata è già strage

Risveglio amaro per Enrico Papi dopo la prima puntata dell’Isola dei Famosi: l’opinionista è già a rischio in vista delle prossime settimane.

Una nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha ufficialmente preso il via con la prima puntata andata in onda lunedì 17 aprile. Durante questo primo appuntamento della stagione, la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato tutta una serie di novità.

La produzione ha optato per alcuni cambiamenti non solo nella formula del gioco con i naufraghi divisi in tre tribù. Novità si sono registrate infatti anche in studio con l’esordio assoluto di Enrico Papi come opinionista al posto di Nicola Savino.

Una prima puntata però che rischia di rivelarsi già amara per il conduttore finito subito nell’occhio del ciclone. Una situazione che potrebbe avere già il primo risvolto negativo di questa edizione del reality.

Enrico Papi, prima volta da opinionista: i momenti salienti della puntata

Ilary Blasi in apertura di puntata ha annunciato di aver cambiato partner ed in quel momento non si stava riferendo all’ormai ex marito Francesco Totti. Con questa ironica frecciatina, la conduttrice ha in realtà presentato Enrico Papi alla sua prima da opinionista. Il conduttore dal canto suo ha con la stessa ironia prima sottolineato di essere quindi un rimpiazzo e poi ha preso in mano le redini del suo ruolo.

Durante tutta la puntata si è lasciato andare a frecciatine ironiche, commenti ficcanti e non si è mai tirato indietro quando è stato chiamato in causa dalla conduttrice. Papi si è quindi rivelato essere un protagonista della puntata ma questo atteggiamento sembrerebbe non aver convinto tutti. Numerosi telespettatori hanno criticato l’opinionista sui social e questo adesso potrebbe rappresentare per lui un problema.

Isola, Enrico Papi nella bufera: il colpo di scena

I milioni di telespettatori che hanno seguito la puntata si sono infatti riversati sui social ed hanno sottolineato: “Hanno licenziato Papi? Orrendo, arrogante, irrispettoso e maleducato non facendo mai parlare Ilary“. Ed ancora: “È sembrato solo a me o si infilava in ogni discorso e parlava sopra ad Ilary?“, “Papi totalmente inadatto in quel ruolo”.

Hanno licenziato Papi? Orrendo, arrogante, irrispettoso e maleducato non facendo mai parlare Ilary.#isola https://t.co/xkSXIKUzYw — Lascassapalle (@lascassapalle) April 18, 2023

Una sonora bocciatura quindi per Papi che secondo molti si è comportato più da conduttore che da opinionista. C’è anche chi ha già richiesto il suo licenziamento e con ogni probabilità si tratta di un risvolto troppo duro dopo solo una puntata. L’opzione più probabile è quella di un intervento degli autori che potrebbero chiedere all’opinionista di cambiare qualcosa in vista della prossima puntata.