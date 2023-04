Albano Carrisi, l’infarto e l’operazione d’urgenza: finito sotto i ferri | Il dramma del cantante

Durante una puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone, Al Bano esordisce con una frase che fa gelare il pubblico.

Nello studio di Serena Bortone, troviamo un pezzo iconico della musica italiana, Albano Carrisi. Durante l’intervista, emerge il fatto che anche quest’anno l’artista abbia emozionato il suo pubblico al Festival di Sanremo, con la sua voce inconfondibile.

Qualche settimana dopo, il noto artista è stato ospite nello studio di Oggi è un altro giorno, proprio in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2003, dove ha fatto riemergere i ricordi di intere generazioni esibendosi con altri due personaggi storici della musica italiana: Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Al Bano anche stavolta ha dato il meglio di sé sul palco dell’Ariston, dove ha dimostrato di mantenere delle capacità canore incredibili.

Serena Bortone intervista il cantautore, chiedendogli quali fossero stati i momenti più emozionanti della serata. Il nostro Al Bano, di fronte a questa domanda non si limita a rispondere, ma esordisce con una battuta.

“Sento quel palcoscenico, quel momento storico, talmente importante, come un turbine dentro, è bellissimo. Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!”. A queste parole si gela lo studio, la Bortone riprende immediatamente l’artista.

La battuta di Al Bano: Iva Zanicchi lo riprende

Di fronte alle parole di Albano Carrisi, la conduttrice Serena Bortone rimane di stucco, chiedendo aiuto alla sua fidata collega: “Ma come arriva, Iva digli qualcosa!”. Iva Zanicchi non si tira di certo indietro, esordendo con: “Ma va là. Ha avuto un piccolissimo infarto che ti ha aiutato ad essere così vitale. Quel piccolissimo disguido l’hai superato amore. Perché uno non può fare gli acuti che fai tu se ha problemi di cuore”.

L’infarto di Al Bano

In effetti, Al Bano con la sua battuta ha fatto riemergere i ricordi di un brutto episodio che l’ha visto protagonista. L’accaduto risale al 2016, in occasione del concerto di Natale presso L’Auditorium della Conciliazione a Roma.

Durante le prove, il cantante ha accusato un forte malore all’improvviso che l’ha costretto ad un trasporto d’urgenza in ospedale. Dopo la giacenza e controlli del caso, l’artista ha scoperto di essere stato colpito non da uno, ma da ben due infarti. Questa condizione ha costretto Al Bano a sottoporsi ad un’operazione di 3 ore. Nella disgrazia Al Bano se la cavò con due/tre giorni di ricovero per poi ritornare alla normalità.