Dramma Mediaset, il terribile lutto arriva così: aveva solo 48 anni

Una tragica notizia colpisce ancora gli studi Mediaset: si è ritirato da Uomini e Donne a causa di un terribile lutto.

Dietro ad ogni programma troviamo persone normali che nel loro percorso possono incontrare serie difficoltà personali. Il protagonista della vicenda lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, ma di punto in bianco non l’abbiamo più visto, pensando che si fosse ritirato per scelta.

Maria De Filippi a distanza di cinque anni lo accoglie e in questa circostanza, l’uomo decide di raccontare la sua storia. Una volta che i fan sono venuti a conoscenza della notizia sono rimasti basiti, mostrando sui social tutta la loro vicinanza all’uomo.

Il dramma è stato rivelato da lui stesso durante la registrazione della puntata. In molti lo ricorderanno, si tratta di Bruno, un signore di 86 anni molto arzillo che è entrato a far parte del programma per conoscere la sua anima gemella. Nonostante l’età avanzata, l’ex vigile del fuoco è arrivato a Uomini e Donne anni fa, per corteggiare Pinuccia, la signora molto criticata da Tina Cipollari.

A distanza di anni, l’uomo decide di rimettersi in gioco nel programma. Una volta entrato in studio, durante le riprese della puntata, racconta la sua storia commuovente che ha subito conquistato il pubblico e i partecipanti. L’uomo avrebbe abbandonato la trasmissione a causa di un terribile lutto familiare, difficile da superare.

Il lutto a “Uomini e Donne”

Alcuni di voi lo ricorderanno, Bruno cinque anni fa ha conosciuto una donna nel programma con cui ha intrapreso una relazione con Francesca, una bellissima storia d’amore che sembrava andasse a gonfie vele. In molti hanno pensato che il suo ritiro sia stato dovuto a cause inerenti alla loro relazione, invece il motivo è molto più grave. Dopo due anni Bruno ha perso sua figlia di soli 48 anni, questa condizione è stata la causa dell’allontanamento a Uomini e Donne.

Frencesca, venuta a conoscenza della notizia, avrebbe deciso di lasciarlo. A raccontare l’episodio è stato Bruno: “…Mia figlia è morta, aveva solo 48 anni. Non è stato facile per me e lei mi disse che potevamo interrompere la nostra conoscenza. Poi lei ha cominciato a frequentare un’altra persona ma il bene è rimasto, ci sentiamo ancora e proprio stamattina mi ha scritto per darmi l’in bocca al lupo per questo ritorno”.

Questa storia è rimasta impressa nel cuore del pubblico, generando un fortissimo affetto e una grande vicinanza nell’uomo che con tutta la sua sensibilità si è messo a nudo davanti a milioni di telespettatori.