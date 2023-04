Amadeus, il gravissimo tradimento: la moglie non perdona | Valigie fuori la porta

La conduttrice Giovanna Civitillo ha rivelato i dettagli della sua reazione ad un tradimento da parte del marito Amadeus: una storia clamorosa.

Amadeus negli anni è divenuto un volto amatissimo dal pubblico e padrone di casa di numerosi format di successo di casa Rai. Dal punto di vista privato invece sono due le donne che gli hanno fatto battere davvero il cuore.

Il conduttore ha infatti sposato in prime nozze Marisa Di Martino nel 1993 e dalla loro unione è nata Alice Vittoria. I due si sono poi separati nel 2007 e qualche anno più tardi è arrivato anche l’annullamento. Questo ha permesso al conduttore di sposarsi una seconda volta con la collega Giovanna Civitillo.

I due ad oggi sono ancora una coppia ma di recente proprio la donna ha affrontato il tema del tradimento. Giovanna ha parlato di questo argomento proprio in relazione al suo compagno di vita.

Amadeus, il matrimonio con Giovanna Civitillo: si parla di tradimento

La storia d’amore di Amadeus e Giovanna ha radici profonde ma soprattutto è cominciata più di 20 anni fa. I due si sono infatti conosciuti nei primi anni 2000 quando il conduttore è stato scelto al timone de L’Eredità e la Civitillo come ballerina del format. I due sono usciti allo scoperto nel 2003 e da quel momento in poi non si sono più lasciati. La coppia si è anche sposata prima con rito civile (2009) e poi in Chiesa qualche anno più tardi.

Sempre nel 2009 i due sono anche diventati genitori di José Alberto ed i tre ormai sono una famiglia molto unita. Giovanna e José sono sempre al fianco del conduttore e lo abbiamo visto soprattutto in questi ultimi anni con il Festival di Sanremo. Di recente però la coppia si è ritrovata a dover affrontare anche un tema scottante come quello del tradimento.

Giovanna Civitillo, il tradimento di Amadeus: reazione shock

Nel corso di una sua intervista passata durante Il Filo Rosso, la Civitillo ha rivelato come reagirebbe ad un tradimento del compagno. Ad Amadeus presente con lei ha rivelato: “Io lo vorrei sapere. Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori la porta“.

Allo stesso tempo anche il conduttore ha rivelato che non potrebbe sopportare un tradimento da parte della compagna. A quanto pare quindi anche da questo punto di vista i due sono particolarmente uniti. Una conferma di come la loro sia una storia equilibrata e di come tra di loro non potrebbe andare meglio.