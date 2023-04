Alessandra Celentano non si nasconde più, cosa prova davvero per Rudy Zerbi: confessione disarmante

Alessandra Celentano ha rivelato i dettagli del suo rapporto con il collega Rudy Zerbi fuori dallo studio di Amici di Maria De Filippi.

Da ormai alcuni anni, durante la fase serale di Amici di Maria De Filippi, la classe di ballerini e cantanti viene divisa in tre gruppi. Ogni squadra viene poi capitanata da una coppia di insegnanti, uno della categoria ballo ed uno di quella di canto.

Nelle varie edizioni le coppie sono sempre cambiate tranne una ossia quella formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due sono sempre insieme alla guida di una squadra dando anche vita a siparietti divenuti iconici. Un rapporto che da sempre attira l’attenzione del pubblico che spesso sembra guardarli sotto una luce diversa.

Per questo motivo, la stessa maestra Celentano ha deciso finalmente di ammettere tutta la verità. La nota coreografa ha rivelato cosa si nasconde dietro il suo rapporto con Rudy.

Alessandra Celentano, il rapporto con Rudy Zerbi: l’ipotesi clamorosa

Alessandra fa parte del corpo insegnanti della scuola di Amici sin dalle sue prime edizioni mentre Rudy lo è da circa 12 anni. I due hanno sempre dimostrato di pensarla allo stesso modo e si sono sempre mostrati come gli insegnanti più duri della scuola. Con il tempo poi hanno formato una vera e propria coppia e durante la fase serale si dimostrano sempre molto uniti.

Per questo motivo, numerosi utenti dei social e spettatori hanno ipotizzato che tra di loro potesse esserci più di un’amicizia. Questo anche perché la Celentano non ha un compagno da molto tempo mentre Rudy è tornato single da un pò. Di recente i due sono però stati ospiti di Silvia Toffanin ed hanno finalmente rivelato tutto.

Alessandra e Rudy, la confessione in studio: tutta la verità

I due noti insegnanti della scuola di Amici sono stati di recente ospiti di Silvia Toffanin nel consueto appuntamento con Verissimo. La conduttrice ha affrontato con loro diversi argomenti compreso il loro legame ed a tal proposito Zerbi ha raccontato: “Siamo amici da molto prima, siamo quasi parenti. Siamo amici di famiglia da anni“.

La Celentano ha poi aggiunto: “Ci conosciamo da quando siamo ragazzini. Non mi ha mai corteggiata, ci vogliamo bene e ci rispettiamo come fossimo una coppia e discutiamo tanto“. Nulla di romantico quindi dietro il loro rapporto ma solo tanto affetto e stima reciproca che con il passare del tempo non ha fatto altro che unirli ancora di più.