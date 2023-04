Crisi nera per Davide Donadei: “C’è troppo dolore” | Il gesto estremo sui social

L’ex tronista Davide Donadei in crisi dopo il Grande Fratello Vip: le sue ultime parole ed il gesto shock sui social.

Nel corso dell’ultima edizione andata in onda del GF Vip, nella casa ha fatto il suo ingresso anche l’ex tronista Davide Donadei. Di lui non si è parlato molto e solo una volta ha trattato della fine della sua storia con Chiara Rabbi.

I due si sono conosciuti ed innamorati durante il format Uomini e Donne. Una volta fuori dallo studio sono andati a convivere, hanno collaborato insieme nel ristorante di lui. Questo salvo poi decidere di prendere strade diverse ed a quanto pare dopo un tradimento di Davide.

Adesso che anche il GF Vip è finito, tra i due sono ripresi gli scontri prima a distanza e poi faccia a faccia. Una storia che in queste ore si è complicata e che ha portato Davide ad un gesto shock.

Davide Donadei, la segnalazione shock: tutti fuori controllo

Secondo una clamorosa segnalazione di Amedeo Venza, sabato sera i due ex si sarebbero rivisti in un noto locale milanese in quanto in compagnia di amici in comune. Un confronto che a quanto pare sembrerebbe essere finito male soprattutto per Donadei. Secondo alcune indiscrezioni questi sarebbe anche arrivato alle mani con un altro ragazzo presente.

Una brutta storia che in poche ore ha infiammato i social e scatenato anche la reazione del diretto interessato. Donadei in queste ore ha infatti deciso di rompere il silenzio per dire la sua. L’ex gieffino ha pubblicato alcune foto ed un messaggio shock poi rimosso ma che intanto ha fatto preoccupare tutti.

Davide Donadei, post shock sui social: i dettagli

L’ex tronista ha pubblicato su Instagram una serie di sue foto ed una in cui si vedeva anche una maglietta bianca con alcuni segni del colore del sangue. Scatti accompagnati da uno sfogo shock: “Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza stanotte se non su me stesso. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che non riesco più a gestire e controllare“. Donadei ha poi ammesso di essersi riavvicinato alla ex compagna ma di averla trovata diversa.

Nel suo sfogo ha poi aggiunto: “Ho capito che si deve saper rinunciare. Al momento mi lascerò andare al dolore e alla tristezza. Tornerò ma al momento c’è troppo dolore per poter fare altro“. Dopo pochi minuti l’ex gieffino ha deciso di cancellare tutto sottolineando di essersi fatto prendere dall’ansia del momento. Infine ha annunciato che presto tornerà per raccontare tutto.