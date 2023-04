Vladimir Luxuria rivela tutto, il clamoroso stop della Mediaset all’Isola: non potranno più farlo

In vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, l’opinionista Vladimir Luxuria ha rivelato la clamorosa decisione della Mediaset.

Dopo la bellissima esperienza maturata lo scorso anno, gli autori dell’Isola dei Famosi hanno fatto una scelta molto importante. Per il secondo anno consecutivo hanno infatti deciso di affidare a Vladimir Luxuria il ruolo di opinionista.

Una sfida per lei sempre affascinante anche se rispetto allo scorso anno avrà infatti un nuovo compagno di avventura. Se fino a qualche mese fa si è ritrovata a dover dividere lo studio con il collega Nicola Savino, questa volta dovrà vedersela con Enrico Papi.

Questa però non è a quanto pare la sola novità di questa edizione perché la stessa opinionista ha fatto una rivelazione importante. Vladimir Luxuria ha infatti raccontato della decisione presa dalla Mediaset e con protagonisti i concorrenti del format.

Vladimir Luxuria, il ritorno all’Isola: è tutto pronto

Mancano ormai pochissimi giorni al via di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi attesa per il prossimo lunedì 17 aprile. Tra le conferme in studio appunto quella della Luxuria che attende ormai da settimane di potersi mettere di nuovo in gioco in queste vesti. In attesa del ritorno in studio, la nota opinionista ha anche rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una nuova intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

L’opinionista non ha nascosto la sua curiosità in merito ad alcuni dei volti noti che hanno deciso di mettersi in gioco. Tre su tutti sono però i più attesi ossia l’ex suor Cristina Scuccia ma soprattutto il giornalista Alessandro Cecchi Paone ed il suo compagno. Vi è però una seconda novità di questa edizione che la Luxuria ha accolto a quanto pare con favore. Nel dettaglio si tratta della dura presa di posizione della Mediaset in merito ai comportamenti dei concorrenti.

Mediaset, il pugno duro di Berlusconi: arriva la conferma

Da giorni ormai non si dice altro: la Mediaset e Berlusconi sembrano decisi ad abbassare la quota trash nei programmi della rete. Alcune settimane fa vi è stata la sfuriata contro i concorrenti del GF Vip ed a quanto pare è toccato anche agli autori dell’Isola adeguarsi.

La stessa opinionista lo ha confermato: “So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti e sessisti. Un passo avanti“. Una notizia quindi vera e che fa felice proprio l’opinionista che l’anno scorso è finita al centro di alcune frasi infelici dei concorrenti che adesso dovranno quindi prestare particolare attenzione.