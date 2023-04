Enrico Brignano, il momento disastroso: tra tubi e aghi nel corpo e letti d’ospedale

L’attore comico Enrico Brignano, ha passato dei periodi di grande difficoltà a causa dello stato di salute della moglie Flora Canto.

Il comico Enrico Brignano è entrato nel cuore del suo pubblico grazie alla sua simpatia in stile romano. L’attore nasce a Roma il 18 maggio 1966 e ad oggi ha 56 anni. Le sue origini sono siciliane da parte del padre, mentre la madre è di palombaro.

Brignani scopre ben presto la sua vocazione per la recitazione, motivo per cui, si iscrive all‘Accademia di giovani comici ideata da Gigi Proietti. Il suo esordio arriva grazie alla sua partecipazione di La sai l’ultima?, programma di Canale 5 che vede Enrico in vesti di comico e Barzellettiere.

Nel 1992 prosegue con la sua comicità nel programma televisivo Scherzi a parte condotto da Gene Gnocchi e Teo Teocoli. Il comico romano prosegue la sua carriera fino a prendere parte nel ruolo di attore in Un medico in famiglia.

Per quanto riguarda la sfera privata, Enrico Brignano nel 2022 sposa Flora Canto, donna con cui ha messo al mondo Martina nata l’11 febbraio 2017 e Niccolò nato il 18 luglio 2021. Nonostante la coppia sia molto affiatata, ha dovuto superare un periodo di forte dolore tra letti di ospedale e flebo. La protagonista di questa vicenda è stata la moglie Flora, che ha subito un intervento d’urgenza che l’ha costretta in ospedale per ben 10 giorni.

Il brutto intervento di Flora Canto

Quella di Flora Canto è stata un’estate alternativa. Nel 2019, la compagnia di Enrico Brignano, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza. Un’operazione davvero complessa, in quanto ha dovuto affrontare tre asportazioni chirurgiche: “Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato … ho pensato che lo devo “dare” a Tale e Quale Show! Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi “The show must go on”…”, racconta con ironia a Diva e Donna.

Lei stessa racconta su un post di Instagram: “È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, grazie a Dio. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi. Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. Bracci per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi, la mia dolce famiglia che mi è stata vicino e soprattutto la mia dolce metà”.

I suoi ringraziamenti sono verso il professore che l’ha assistita in questo difficile percorso, ma anche al suo compagno (adesso marito), Enrico Brignano, che ha dato tutto il sostegno e il supporto necessario a Flora. In quell’anno la coppia aveva già Martina di appena 2 anni e mezzo, che grazie all’amore del padre, ha aspettato serenamente il ritorno della mamma.