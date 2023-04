Silvia Toffanin tradita, escono fuori le prove schiaccianti in diretta tv: panico in studio

La nota conduttrice Silvia Toffanin si è vista costretta ad ascoltare nello studio di Verissimo alcuni audio contro di lei: alto tradimento.

Silvia Toffanin è la padrona di casa del talk Verissimo da ormai diversi anni. Un format di grande successo con il pubblico che sembra apprezzare il lavoro della conduttrice che riesce a gestire anche i momenti più complicati.

Quanto accaduto però nel corso di un recente appuntamento andato in onda ha del clamoroso. La conduttrice è infatti finita al centro di un caso di grave “tradimento” scoperto grazie ad alcuni audio mandati in onda e con protagonista una sua nota collega.

Presente in studio, la diretta interessata ha spiegato cosa si nasconde davvero dietro questi messaggi vocali che per un attimo hanno fatto preoccupare tutti.

Silvia Toffanin, imbarazzo in studio: scoperti i messaggi della sua ospite

Come di consueto, la Toffanin ha confezionato uno scoppiettante doppio appuntamento con il talk Verissimo. La conduttrice ha aperto le porte del suo studio a diversi ospiti ed alcuni anche illustri. Tra coloro che hanno scelto di raccontarsi ha attirato l’attenzione soprattutto la sua collega ed amica Ilary Blasi. La padrona di casa dell‘Isola dei Famosi ha scelto di non parlare del suo divorzio e di concentrarsi solo su questa edizione del reality.

In studio con lei però un grande assente ossia l’inviato Alvin che ha scelto di mandare un messaggio. Questi con ironia ha sottolineato di non essere in studio in quanto in lite con la Blasi dopo alcune prese in giro. Non contento ha anche deciso di divulgare alcuni messaggi della conduttrice che prende in giro proprio la collega.

Ilary Blasi, i messaggi contro Silvia: spunta la verità

Nei messaggi in questione tutti hanno sentito quindi Alvin sottolineare: “Ho una teoria e non ti va giù. Devi ammetterlo, l’unica grande regina dei talk per me è Silvia Toffanin“. Il successivo messaggio si è rivelato essere di Ilary che ha precisato: “Se vabbè, se mio nonno aveva tre pa**e era un flipper“. La Blasi a quel punto è intervenuta per chiarire la natura dei messaggi che secondo lei sarebbero stati modificati dal collega.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Un ironico quindi siparietto quello andato in scena e che la Toffanin ha gestito con la sua proverbiale ironia. Tutto bene quel che finisce bene quindi anche perché le due sono amiche da diversi anni ed insieme hanno mosso i primi passi in tv come letterine di Gerry Scotti.