Luca Salatino, crisi nera con Soraya | Finalmente tutta la verità: è stato scoperto

Luca Salatino al centro di nuove voci di gossip che lo vorrebbero in crisi con la fidanzata Soraya: viene fuori tutta l’incredibile verità.

Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista Luca Salatino ha parlato molto del suo rapporto con Soraya. I due si sono scelti durante Uomini e Donne e dallo scorso mese di maggio non si sono mai lasciati. Un legame così forte da costringere l’ex tronista anche a lasciare il reality per tornare da lei.

Dopo questa decisione, Luca e Soraya si sono ritrovati e sono anche andati a vivere insieme per portare avanti i loro progetti di vita in comune. Da alcune settimane però i due sono finiti di nuovo al centro del gossip a causa di insistenti voci di crisi.

Una situazione ancora poco chiara ma proprio in queste ore è emersa una incredibile indiscrezione sul motivo dietro la loro rottura che sembrerebbe essere ad un passo.

Luca Salatino, le voci su Soraya: terremoto dopo il GF

Alcune settimane fa Luca Salatino ha raccontato di un momento molto difficile per lui. L’ex tronista si è infatti dovuto sottoporre ad una nuova operazione per un vecchio problema alla schiena. Un intervento che lo ha costretto anche ad un periodo di convalescenza che a quanto pare però l’ex gieffino ha affrontato da solo. Numerosi utenti social hanno infatti notato un dettaglio non da poco ossia l’assenza di Soraya.

L’ex corteggiatrice non si vede da tempo con Luca ed a quanto pare i due hanno trascorso anche questa Pasqua da separati. Un vero e proprio colpo di scena visti i progetti di vita, la casa presa insieme e da cui Soraya sembra essere assente da tempo. Secondo alcune indiscrezioni però questa crisi potrebbe non essere del tutto reale ma nascondere un secondo fine.

Luca e Soraya, la verità sulla loro crisi: cosa sta succedendo

L’esperta di gossip Deianira Marzano in queste ore ha deciso di fare alcune rivelazioni su questa crisi. Secondo alcune sue fonti i due non starebbero affrontando un momento semplice. Tutto questo però anche per un secondo fine ossia prendere parte alla prossima edizione del reality Temptation Island.

Non ci sarebbe quindi alcuna crisi reale tra i due ma solo una storia montata ad arte. Tra poche settimane infatti prenderanno il via le riprese della nuova edizione del noto format e proprio adesso sarebbero in corso i provini alle coppie pronte a mettere alla prova il loro amore.