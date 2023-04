Barbara D’Urso, urla e minacce in diretta: ‘finisce nel sangue’

Attimi di panico per la conduttrice Barbara D’Urso che si è ritrovata faccia a faccia con un ospite fuori controllo nello studio del talk Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso è la padrona di casa del talk show Pomeriggio 5 che negli anni è divenuto un appuntamento quotidiano per milioni di telespettatori. Nello studio del noto format, la conduttrice ha affrontato argomenti sempre diversi e si è trovata al centro di momenti che hanno fatto la storia.

L’ultimo in ordine di tempo quello andato in scena nel corso di un recente appuntamento con il format. La produzione e la conduttrice hanno deciso di affrontare ancora una volta uno degli argomenti più caldi del momento ossia lo scandalo del presunto miracolo della Madonna di Trevignano.

La D’Urso per l’occasione si è collegata dallo studio con uno dei fedeli coinvolti in questa storia. L’uomo in questione ad un certo punto ha però perso il controllo in diretta e minacciato la conduttrice.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e lo scandalo di Trevignano: uno dei fedeli in diretta

In questi mesi Barbara D’Urso si è occupata a cadenza giornaliera del presunto miracolo della Madonna di Trevignano. Una storia complicata quella con protagonista Gisella che per settimane ha raccontato di aver visto la statua della Madonna piangere sangue. Inoltre, la donna ha rivelato di aver ricevuto anche messaggi sia dalla Madre Celeste che da Gesù. Una notizia clamorosa e che si è complicata quando Gisella è scappata con le offerte dei fedeli.

Per fare il punto sulla situazione, la conduttrice ha scelto quindi di ospitare Luigi ossia uno dei fedeli più vicini alla donna. Questi in diretta ha rivelato di aver cambiato idea e soprattutto ha confermato di essere stato raggirato per un totale di 123 mila euro. Nel raccontare la sua storia però l’uomo ha perso il controllo ed ha anche minacciato la padrona di casa del format.

Barbara D’Urso, le minacce dell’ospite: immagini shock

Durante l’intervista, il signor Luigi non si è a quanto pare sentito apprezzato dalla conduttrice ed è esploso: “Sono una persona educata, rispetti la persona che ha davanti. Mi deve far parlare. Se mi vuole portare su di un campo diverso, me ne vado. Lei non fa con me questi giochetti, ho 70 anni e mi faccia dire quello che devo”.

Luigi scoppia in diretta contro Barbara D’Urso: “Mi rispetti e mi lasci parlare. La Madonna ha bestemmiato suo figlio. Quindi è satana!” #pomeriggio5 pic.twitter.com/VXuxqzMY71 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 12, 2023

Un reazione che ha costretto la D’Urso ad intervenire: “La prego di non urlare, di non minacciare e di non dire cose che non corrispondono a quello che ho detto“. I toni si sono poi calmati e la diretta è andata avanti senza che l’ospite o la conduttrice decidessero di chiudere il collegamento.