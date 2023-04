Rosalinda Cannavò lasciata a casa da Andrea: “È tornato da solo” | Non vuole più vederla

Brutto colpo per l’ex gieffina Rosalinda Cannavò costretta a vedere Andrea Zenga partire da solo: la segnalazione che nessuno si aspettava.

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’ex attrice Rosalinda Cannavò ha completamente stravolto la sua vita. Un momento senza dubbio importante si è rivelato essere quello dell’incontro con Andrea Zenga. I due all’inizio sono diventati amici e solo in un secondo momento hanno scoperto di provare sentimenti più profondi.

Rosalinda ha stravolto la sua vita per Andrea ed ha anche messo fine alla sua storica storia con il fidanzato Giuliano. Dopo il reality, la coppia è andata a vivere a Milano prima in case separate ed adesso insieme. In queste ore però Andrea ha lasciato quella casa per recarsi ad Osimo, suo paese natale.

Un viaggio che ha deciso di fare però da solo lasciando Rosalinda a casa. Una decisione che a quanto pare sembra nascondere qualcosa di più complicato.

Rosalinda Cannavò, le prime segnalazioni su Andrea: problemi in famiglia

Subito dopo aver trascorso i giorni di Pasqua e Pasquetta insieme, la coppia si è vista costretta a dividersi. Come riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, alcuni attenti utenti social hanno infatti rivelato di aver visto Zenga in viaggio verso Osimo da solo. Come se non bastasse una persona che sembra conoscere molto bene la famiglia di Andrea ha anche aggiunto alcuni particolari.

La persona in questione ha rivelato alla Marzano di un possibile astio in famiglia: “Da quando stanno insieme non hanno mai fatto un pranzo insieme. Nicolò (fratello di Andrea, ndr) non segue nemmeno Rosalinda su Instagram. Dicono che sia la moglie di lui a non tollerare Rosalinda“. A quanto pare quindi ci sarebbe un problema tra cognate alla base di questa assenza della Cannavò e ci sarebbero anche dei precedenti in questa storia.

Andrea e Rosalinda, i precedenti che fanno discutere: l’ipotesi

Nel rapporto tra le due coppie vi sono in realtà dei precedenti quindi che fanno discutere. Alla fine del 2021, Nicolò Zenga ha infatti organizzato il suo matrimonio senza invitare nessuno, compreso il fratello Andrea a cui è parso sempre molto legato. Inoltre, anche durante le festività di Natale non si sono visti insieme e Andrea sui social ha pubblicato una foto vicino all’albero con assenti proprio suo fratello e sua cognata.

Tutti dettagli che però sembrano confermare il rapporto complicato tra Rosalinda ed i suoi cognati. Al contrario invece la ragazza ha rivelato di avere un bellissimo rapporto con la mamma di Andrea. Le due si sono anche spesso viste e hanno immortalato tutto con video e foto pubblicati poi sui social.