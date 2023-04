Confronto durissimo dopo il GF Vip, tra di loro è tutto finito: “Ognuno per la sua strada”

Segnalazione clamorosa su due ex protagonisti del Grande Fratello Vip: prima il durissimo confronto poi la fine di ogni rapporto.

Il Grande Fratello Vip è in grado ogni anno di regalare clamorosi colpi di scena e non solo durante la messa in onda. Il pubblico è infatti solito seguire con interesse anche l’evoluzione delle cose una volta che i concorrenti si ritrovano fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Tutti seguono con particolare attenzione l’evolversi degli amori che ogni anno nascono sotto l’occhio attento delle telecamere. Oppure seguono con interesse le amicizie che si creano in casa e che spesso però fuori non sono destinate a durare.

In tal senso vi è un rapporto particolare nato nel corso dell’ultima edizione del GF Vip e che sembra interessare particolarmente il pubblico.

GF Vip, amicizia speciale in casa: di chi stiamo parlando

In questi sei mesi di reality sono nati tanti rapporti e non solo di amore. In questa edizione sono infatti nate ben tre coppie ma si sono creati anche numerosi legami di amicizia molto speciali. Uno su tutti però continua a far discutere ed è quello che vede protagonisti i due Edoardo. In particolare, Tavassi ha legato molto in casa con Donnamaria nonostante le continue liti proprio con la fidanzata di questi ossia Antonella Fiordelisi.

Come se non bastasse, Tavassi è fidanzato con Micol Incorvaia, ex proprio di Donnamaria ed in lite anche lei con Antonella. I due ex gieffini speravano di poter superare questi ostacoli ed invece una volta fuori non è andata così. Al contrario, I due Edoardo sono anche arrivati ad uno scontro durissimo dal finale amaro ma vediamo quanto accaduto.

Edoardo Tavassi e Donnamaria, dopo il GF Vip è cambiato tutto: il racconto

Tavassi ha di recente rivelato a Sophie Codegoni durante Casa Chi di essersi scambiato qualche messaggio con Donnamaria fuori dalla casa ma nulla più. Inoltre, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato di un episodio andato in scena durante la festa organizzata dalla Endemol: “Si sarebbero parlati e alla fine non avrebbero chiarito nulla, i due erano freddissimi e a quanto pare ognuno prenderà la propria strada“.

Tavassi e Donnamaria ieri sera si sarebbero parlati e alla fine non avrebbero chiarito nulla, i due erano freddissimi e a quanto pare ognuno prenderà la propria strada. Cosa ne pensate ? #INCORVASSI #donnalisi #GFvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) April 14, 2023

La festa, che si è rivelata essere terreno di incontro per tutti gli ex gieffini, si è quindi trasformata in una occasione per i due di trovarsi faccia a faccia. Un confronto che non solo non ha risolto i loro problemi ma a quanto pare ha peggiorare la situazione.