Serena Bortone nella bufera, la denuncia della collega: bloccata in studio

Serena Bortone rischia di finire di nuovo nella bufera e questa volta a causa della rivelazione di una nota collega: episodio shock in studio.

Il momento che Serena Bortone sta vivendo è senza dubbio complicato soprattutto dal punto di vista professionale. Gli ascolti di Oggi è un altro giorno sembrerebbero essere in netto calo e questa non è una buona notizia in vista soprattutto di settembre.

Da mesi infatti non si fa che parlare del suo possibile ritorno nella prossima stagione televisiva. Opzione che resta in bilico con voci anche di una possibile sostituzione della conduttrice. Una situazione quindi già complicata e che adesso rischia di peggiorare.

Dopo il caso di Jessica Morlacchi, lo studio del noto talk show rischia di divenire una bomba ad orologeria dopo la rivelazione di una nota ospite.

Oggi è un altro giorno, clima teso in studio: l’ultimo episodio

Alcuni mesi fa la Bortone si è ritrovata a dover gestire un episodio spinoso. Nel dettaglio, l’affetto stabile Jessica Morlacchi ha rivelato di essere stata palpata in diretta dal cantante Memo Remigi. Un racconto che ha sconvolto tutti e costretto sia la rete che la conduttrice ad una decisione inevitabile ossia non permettere più al noto artista di prendere parte al programma.

I problemi sembravano così essersi risolti una volta per tutte ed invece in queste ore è accaduto qualcosa che ha del clamoroso. Gli autori del noto appuntamento del pomeriggio di Rai 1 sono infatti finiti nel mirino di una seconda ospite illustre e che da tempo svolge il ruolo di affetto stabile. Nel dettaglio stiamo parlando di Romina Carrisi che, nel rispondere ad un haters, ha lanciato una frecciatina al format.

Romina Carrisi, infiamma la bufera: le sue parole

In queste ore, un utente su Twitter ha fatto notare: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?“. A quanto pare il ruolo della Carrisi nello studio del noto format non sembra convincere. La diretta interessata ha però voluto fare un piccolo chiarimento: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata“.

Stando quindi a questa versione della storia, la Bortone ed i suoi autori avrebbero imposto una linea di lavoro anche agli affetti stabili. Un attacco che adesso rischia di scatenare un vero e proprio terremoto in quanto arrivato in un momento delicato per tutti.