Ambra Angiolini, lo scandalo su Francesco Renga: “Era l’unico vero…” | Dichiarazione estrema

Ambra Angiolini ha affrontato un tema molto complicato per lei ossia la separazione da Francesco Renga: la verità dopo tanti anni.

La nota attrice Ambra Angiolini sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore e questa volta con il collega Andrea Bosca. I due sono stati visti insieme alcune settimane fa e sembrerebbero fare sul serio. Una buona notizia per lei che sembrava ancora sofferente per la fine della sua relazione precedente.

Nel 2021 si è infatti ritrovata a dover gestire la fine della sua storia con Massimiliano Allegri. Una storia cominciata nel 2017 e con i due che sembravano affiatati ma soprattutto felici della loro vita insieme. La fine della storia con l’allenatore della Juventus non è però stata la più difficile per lei.

Nel corso di una recente intervista la Angiolini ha infatti fatto delle rivelazioni inaspettate sul suo rapporto finito con il suo primo grande amore ossia Francesco Renga.

Ambra Angiolini, la sua storia con Francesco Renga: il triste epilogo

Francesco ed Ambra si sono conosciuti ed innamorati nel 2003 quando hanno anche deciso di creare una famiglia insieme. Un anno più tardi è infatti nata la loro prima figlia Jolanda. Una famiglia che hanno poi scelto di allargare con Leonardo nato due anni più tardi. Una storia d’amore quella tra i due che ha fatto emozionare tutti ed allo stesso tempo ha lasciato l’amaro in bocca.

La coppia infatti nel 2015 ha annunciato di volersi separare mettendo quindi fine alla loro vita insieme. Qualche anno più tardi, la Angiolini ha poi rivelato di aver sofferto di bulimia e di aver superato quel momento anche grazie al compagno. Anche per questo la fine della loro storia per Ambra è stato un momento difficile e lo ha confermato anche con nuove clamorose dichiarazioni.

Francesco Renga, il racconto di Ambra Angiolini: parole spiazzanti

La nota attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una recente intervista a Vanity Fair. Nel farlo ha parlato anche del suo legame con Renga con cui i rapporti oggi sono ottimi. Sulla fine della loro unione ha però voluto sottolineare: “L’unico vero fallimento che riconosco. Dopo sono caduta in depressione, sono finita nella fogna delle fogne ed era giusto ci finissi perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme“.

Con queste parole, la Angiolini sembra confermare quindi come Renga sia in realtà stato il suo vero grande amore. In ogni caso, dopo quel momento difficile, la coppia ha comunque ritrovato la serenità giusta per non permettere soprattutto ai figli di soffrire.