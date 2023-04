“È sparito”: allarme rosso Armando Incarnato, la segnalazione dell’ex dama

Armando Incarnato è finito di recente nell’occhio del ciclone e la sua posizione rischia di peggiorare: la versione di una ex dama.

Il cavaliere Armando Incarnato non sta attraversando un momento semplice nello studio del dating show Uomini e Donne. Il noto protagonista del Trono Over è da anni al centro della polemica a causa di alcune sue uscite e legate al fatto che non sembra interessato a trovare l’amore.

Nel corso delle ultime puntate andate in onda però la situazione è drasticamente peggiorata. In studio sono infatti arrivate alcune segnalazioni che mettono in forte dubbio la sua posizione. Un clamoroso episodio che ha spinto anche alcuni ex volti del format a commentare il tutto.

Tra queste vi è una nota ex dama che ha avuto a che fare con Armando e che a tal proposito ha raccontato di un episodio shock di cui è stata protagonista con il cavaliere.

Armando Incarnato, travolto dalla bufera: le segnalazioni

Nel corso delle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne, la dama Aurora Tropea ha raccontato di alcune segnalazioni sul contro del cavaliere. Questi infatti avrebbe un agente fuori dallo studio e fatto anche dei provini per altri programmi. Accuse che quindi mettono Armando in una posizione scomoda in quanto sembrerebbero confermare il suo interesse per il successo e non per l’amore.

Il cavaliere dal canto suo ha negato ogni accusa e invitato anche Maria De Filippi ad approfondire. Le sue parole hanno convinto una parte del pubblico ed alcuni ex protagonisti. Allo stesso tempo però alcune dame che hanno avuto a che fare con lui non sono convinte. Tra queste vi è anche Antonella Perini che di recente ha raccontato di un episodio clamoroso con protagonista Incarnato.

Antonella Perini, la segnalazione su Armando: sparito nel nulla

Prima di lasciare lo studio con Luca da cui aspetta anche un figlio, la Perini è uscita qualche volta anche con Incarnato. A tal proposito ai microfoni di Lollo Magazine ha sottolineato: “Armando dovrebbe dedicare del tempo all’amore”. Del loro periodo insieme ha raccontato: “Dopo un pò iniziò a mettermi in discussione. È sparito da un momento all’altro e nemmeno quando sono finita al pronto soccorso era con me”.

Un racconto inedito sul cavaliere e che sembra confermare come in realtà Armando non sia interessato a trovare l’amore. Questa situazione adesso potrebbe diventare pericolosa per il cavaliere che in caso di nuove segnalazioni potrebbe dover lasciare per sempre lo studio del format.