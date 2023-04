Paolo Bonolis, malore e ricovero lampo: ecco cos’è successo

Un malore improvviso e subito dopo il ricovero in ospedale: ecco cosa è successo all’amatissimo conduttore televisivo Paolo Bonolis.

Una notizia del genere non può passare di certo inosservata. Purtroppo non molto tempo fa, il caro Bonolis e la sua famiglia hanno passato attimi di panico a causa di un malore improvviso dell’uomo. Quel’occasione fu davvero drammatica, tanto che i media si informarono subito dell’accaduto, riportando diverse notizie in merito; ma cosa è successo esattamente allo storico conduttore?

Il personaggio di Paolo Bonolis ci accompagna da diversi anni nel nostro piccolo schermo. La sua simpatia è innegabile, da diversi anni lo vediamo al timone di Avanti un Altro, dove assieme al suo amico e collega fidato Luca Laurenti, intrattiene milioni di italiani nel preserale, raggiungendo numeri elevati di share.

Bonolis è sposato dal 2002 con Sonia Bruganelli, donna con cui ha avuto 3 meraviglisi figli: Silvia, Davide e Adele Bonolis. Come molti sapranno, la primogenita di Sonia, ha dovuto fare i conti fin dalla nascita con un brutto problema cardiaco che poteva rivelarsi letale. Ad oggi, la 28enne lo gestisce in maniera esemplare, seppur con conseguenti problematiche motorie che la limitano nel quotidiano.

Insomma, anche Paolo Bonolis ha passato quelli che possiamo definire ‘i periodi grigi’ della propria vita. In particolare, Bonolis è stato vittima di una brutta vicenda che l’ha visto protagonista.

Il malore di Paolo Bonolis

Il conduttore, pochi anni fa ebbe un malore che lo costrinse ad un ricovero immediato, allarmando così il pubblico italiano, ma sopratutto la sua famiglia; Bonolis in quella giornata, avvertì una fitta acuta, tanto forte da dover chiamare i soccorsi d’urgenza. Una volta arrivato in ospedale, effettuarono i controlli del caso, e dopo qualche ora, finalmente una risposta.

Per fortuna, il caro e vecchio Bonolis l’ha scampata liscia, in quanto, non si trattava di nulla di grave, o meglio, niente che potesse compromettere in maniera significativa la sua salute. Bonolis, con la sua solita ironia, non mancò di certo di un commento in merito. Il conduttore rivolto ai paparazzi, ancora disteso sul lettino dell’ospedale, esordisce con un dito medio scaramantico e con un sottointeso di ‘tranquilli sono ancora vivo, alla faccia di chi mi vuole male’. In quel periodo infatti, i media avevano ingigantito di gran lunga, la situazione di salute del conduttore.

Sonia Bruganelli, in occasione di questa brutta avventura che si è poi rivelata a lieto fine, non ha mancato di uno speciale ringraziamento per il supporto ricevuto dai numerosi fan.