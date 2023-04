Alessandro Del Piero, divorzio e ecatombe sul matrimonio con la moglie Sonia: ecco come sono ridotti

A distanza di anni, finalmente arriva la verità: Alessandro Del Piero, Sonia Amoruso e il divorzio imminente.

Come non ricordare uno degli ex giocatori della nazionale di calcio italiana, l’uomo che ha giocato per anni per la Juventus, squadra a cui ha regalato diverse gioie, per non parlare del Mondiale conquistato nel 2006. Ad oggi Del Piero ha 48 anni e vive la sua vita ben lontana dagli stadi italiani. Dopo il suo ritiro decide di trasferirsi a Los Angeles, negli Stati Uniti D’america, dove gestisce una squadra amatoriale di calcio e un ristorante.

Una decisione drastica quella di Del Piero, che assieme a sua moglie, ha deciso di intraprendere, cambiando totalmente lo stile di vita nella grande metropoli. Del Piero ha conosciuto Sonia a Torino, nel negozio di scarpe per cui lei lavorava. Tra la coppia è subito scoppiato l’amore che li ha portati a sposarsi nel giugno 2005. Da questo amore sono nati tre figli: Tobias Del Piero 16 anni, Dorea Del Piero 14 anni e Sasha Del Piero 13 anni.

Il ritiro definitivo del campione è avvenuto nel 2015, dopodiché Alex e Sonia partono per Los Angeles. Tutto molto romantico, la loro fuga d’amore sembra essere un sogno divenuto realtà, tuttavia, assieme a questo periodo di cambiamenti, arriva la crisi di coppia che rischia di mettere a repentaglio tutto ciò che i due hanno creato fino a quel momento.

Le riviste e i rumors in genere hanno vociferato molto sul loro divorzio nel 2008, in quanto la coppia sembrava veramente in direttura d’arrivo. Ad alimentare tali voci è stato anche il silenzio di entrambi che, non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione al riguardo. L’aria comunque si fa molto tesa e le voci sembrano sempre più certe. Qual’è la verità? La coppia di Alex e Sonia è veramente arrivata al capolinea? Facciamo chiarezza.

La verità su Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso

L’imminente crisi di coppia è arrivata nel 2008, tre anni dopo il loro matrimonio. Non sono state rilasciate molte dichiarazioni, ma un fatto in particolare ha dato la certezza della loro rottura. Durante un soggiorno in Italia infatti, Sonia soggiorna a Torino, mentre Del Piero sembra scegliere Milano. La decisione della coppia non è passata di certo inosservata.

Questo periodo sembra durare un bel po’ di tempo, ma per fortuna, sembra che Sonia e Alex riescano a chiarirsi. I grandi cambiamenti, l’arrivo di tre figli e diverse incomprensioni hanno sicuramente portato la coppia ad allontanarsi, tuttavia l’amore sta volta sembra più forte di qualsiasi situazione incompresa.

La fine della crisi

Quelli che allora erano neo sposi, avevano alle spalle un amore di 19 anni, non di certo un giorno. Ad oggi la coppia sembra vivere in armonia assieme ai figli. Il vero motivo della loro crisi non si saprà mai, ma non è così importante, infondo anche sta volta l’amore ha trionfato.