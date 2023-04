Gerry Scotti, la triste notizia arriva in diretta tv: “Non ce l’ha fatta” | Conduttrice in lacrime

Gerry scotti, in occasione di un’intervista a Verissimo, racconta come il Covid gli abbia fatto capire il significato della vita: lei purtroppo “non ce l’ha fatta”, Toffanin scoppia in lacrime.

Corre l’anno 2020 e Gerry si presenta nello studio di Verissimo in occasione della guarigione dal Covid-19. Quel periodo è stato terribile per tutti che, tra paura e restrizioni, hanno dovuto affrontrare il momento più buio di questo decennio.

Come tutti sappiamo, ad oggi il Covid sembra un ricordo annebbiato, ma è difficile dimenticare come questo momento storico ha messo a dura prova sia la medicina che la vita delle persone. Gerry infatti, davanti a Silvia toffanin, racconta come ha vissuto il momento in cui ha contratto il virus, proprio nel pieno della pandemia.

«Dopo una settimana di dolori sono andato in ospedale per un controllo e mi hanno detto di fermarmi. Ero in un reparto Covid e il panorama erano persone molto malate, con caschi e respiratori. Io ero quello che stava meglio. All’inizio avevo l’ossigeno con la mascherina. Ho avuto il casco ed è stata l’esperienza più straniante. È una specie di tortura per chi soffre di claustrofobia, ma è una delle strade più sicure per uscire dalla malattia». Racconta Gerry che si ritrova successivamente a fare una riflessione.

«Quando capisci che le tue condizioni non sono così critiche, ti viene più di pregare per gli altri. Sono passato da chiuso nella stanza d’ospedale, a chiuso nella mia stanza. Ma ero ancora positivo. Oggi, mi sento bene. Maria De Filippi è di poche parole, ma sempre le parole giuste nel momento giusto, è stata una sorella».

“Purtroppo lei non ce l’ha fatta”

Durante l’intervista, il suo pensiero va ad una persona che, purtroppo ad oggi non c’è più, ma ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Gerry Scotti.

Dopo il racconto della sua esperienza contro il Covid-19, Gerry si lascia andare al ricordo di Veronica Franco. «Se fosse riuscita ad arrivare alla finale, avrebbe vinto. Purtroppo non ce l’ha fatta. È la vincitrice morale». Il noto conduttore si riferisce alla cantante di Tu sì che vales, la ragazza di 19 anni in sedia a rotelle che ha emozionato l’intero pubblico con la sua esibizione sulle le note di Hallelujah. La ragazza purtroppo, è morta di leucemia dopo essersi sottoposta ad un ciclo di cure.

E’ morta Veronica Franco. L’esibizione a Tu si que Vales https://t.co/4BzT987YW5 — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 16, 2020

Silvia Toffanin, dopo le parole di Gerry Scotti, non riesce a trattenersi, scoppiando in lacrime. Gerry in questa intervista ha raccontato al mondo come il Covid, gli abbia mostrato l’altra faccia della medaglia, la lotta contro la malattia.