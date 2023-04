Maurizio Costanzo, il dettaglio esce fuori dopo la sua morte: era malato di..

Un dettaglio sulla salute del conduttore Maurizio Costanzo è emerso adesso ossia a poco più di un mese dalla sua scomparsa.

Lo scorso 24 febbraio, la Fascino ha annunciato la scomparsa del giornalista Maurizio Costanzo. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno non solo per la famiglia del noto conduttore ma anche per il pubblico che ha seguito il suo show fino a poche settimane prima.

Dopo la sua scomparsa sono emersi alcuni dettagli della sua vita e di cui in pochi sembravano essere a conoscenza. Tra questi vi è a quanto pare anche un retroscena su di una malattia con cui ha ammesso di essersi ritrovato a dover fare i conti.

Nel dettaglio si tratta di un problema non così grave ma che senza dubbio ha per tanto tempo influenzato in qualche modo la sua quotidianità.

Maurizio Costanzo, la causa del suo decesso: l’ipotesi

La notizia della scomparsa di Costanzo ha lasciato tutti senza parole anche perché non era emersa in precedenza alcuna indiscrezione sulla salute del giornalista. A quanto pare tutta la famiglia, Maria De Filippi compresa, ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulla questione. Di recente però sono emerse a tal proposito alcune indiscrezioni grazie al portale Dagospia.

Secondo infatti il noto sito, il decesso del giornalista dovrebbe essere da ricollegare ad alcuni problemi respiratori ed una successiva broncopolmonite. Un problema quindi legato al sistema immunitario del giornalista che si sarebbe indebolito dopo l’operazione al colon per rimuovere alcuni polipi. Questa però non è a quanto pare la sola problematica con cui il giornalista si è visto per tanto tempo costretto a fare i conti.

Maurizio Costanzo, il retroscena sul suo privato: non poteva farne a meno

Maria De Filippi durante le poche interviste che era solita concedere ha sempre parlato di una caratteristica del marito. Il giornalista amava essere sempre informato su quanto stava accadendo non solo nel mondo in generale ma anche in quello televisivo. Una versione confermata dallo stesso Costanzo che ha ammesso anche di avere per questo una insolita abitudine.

Durante une delle ultime interviste rilasciate al settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Nel mio studio ci sono dodici schermi sintonizzati su dodici canali. Riconosco che si tratta di una forma di malattia mentale“. Una vera e propria abitudine del giornalista che però non è dato sapere se riusciva a seguire tutti i canali o se si sintonizzava a seconda dell’interesse del momento.