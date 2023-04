Edoardo Tavassi esce allo scoperto, finalmente tutta la verità sulla notte nel van: cosa si sono detti

L’ormai ex gieffino Edoardo Tavassi ha finalmente deciso di raccontare quanto accaduto nel van durante il GF Vip: viene fuori tutta la verità.

Edoardo Tavassi è stato un protagonista dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip e non solo per la sua storia con Micol Incorvaia. L’ex animatore ha infatti reso più viva la casa anche se poi è finito al centro di diverse accuse e tra queste quella di essere un manipolatore.

L’ormai ex gieffino però è stato protagonista anche di un altro caso che non si è rivelato essere così chiaro. Durante il reality, alcuni concorrenti si sono infatti chiusi nel van ed hanno staccato i microfoni. Un comportamento non solo contro il regolamento ma che ha anche scatenato un giallo su cosa si siano poi detti.

Ad ormai più di una settimana dalla fine del reality, proprio Tavassi si è deciso a dire come sono andate davvero le cose quella notte tanto famosa.

Grande Fratello Vip, il caso del van: la versione di Signorini

Durante un appuntamento in prima serata, Signorini ha convocato Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia per affrontare il van gate. I gieffini dal canto loro hanno rivelato di aver notato uno strano movimento della telecamere e di aver quindi solo staccato i microfoni per parlare in libertà di cose private. Di diverso avviso invece Signorini che in diretta ha sottolineato di aver sentito i quattro pronunciare frasi inaccettabili.

Per giorni in molti si sono quindi chiesti come fossero andate le cose. Secondo alcune indiscrezioni, i quattro avrebbero fatto delle gravi insinuazioni su alcuni compagni di gioco. Secondo altre voci invece avrebbero parlato male di alcuni volti storici della stessa rete. Una situazione quindi intricata che però proprio Edoardo Tavassi ha deciso di chiarire una volta per tutte.

Edoardo Tavassi, le sue parole sulla notte nel van: i dettagli

L’ex gieffino è stato di recente ospite di Sophie Codegoni durante il consueto appuntamento con Casa Chi. Interrogato sulla notte nel van ha rivelato: “Hanno fatto credere chissà cosa. Quando abbiamo visto la telecamera puntare in alto, ci siamo sentiti liberi. È iniziata tutta una serie di discorsi sul fuori dalla casa“.

Tavassi ha anche aggiunto: “Poi mi hanno detto se non fate l’amore stasera che non vi inquadrano, quando ne approfittate? Ho staccato il microfono per una questione di privacy. Da questa cosa romantica è diventata la notte degli affilati coltelli”. Una versione quindi diversa da quella raccontata in prima serata e che ha costretto alcuni di loro a fare i conti con dei provvedimenti disciplinari.