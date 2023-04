Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, la tragedia entrata in casa loro: “È stato devastante”

Una coppia felice e di successo quella formata da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, tuttavia è stata protagonista di un evento devastante.

Un accaduto che poteva mettere a rischio la loro relazione, ma l’amore della coppia è stato il carburantre necessario per superare il terribile evento.

Costanza e Bobo sono due personaggi di successo, lei showgirl, conduttrice ed ex velina, lui ex calciatore e opinionista sportivo. Bobo Vieri ha giocato in squadre importanti come Atletico Madrid, Inter e Juventus, scoprendo dal suo ritiro, una spiccata vocazione come opinionista sportivo. Costanza invece, ha partecipato nel programma Veline nel 2008, vincendolo, entrando così a far parte di Striscia la Notizia, affiancata alla grande amica e collega Federica Nargi per ben 4 stagioni. Da quel momento la showgirl è apparsa in diversi programmi, fino ad arrivare a condurre Tiki Taka – il calcio è il nostro gioco, assieme a Pierluigi Pardo.

Una coppia meravigliosa: Federica e Bobo si conoscono da diversi anni, dove hanno sempre avuto una bellissima amicizia. A distanza di tempo, tra i due scoppia l’amore. Nel 2018 infatti, a tre anni dall’inizio della loro relazione, è nata la loro prima figlia, Stella. L’anno successivo la coppia si è sposata e nel 2020 hanno dato alla luce la secondogenita Isabel.

Nonostante che la loro storia d’amore sembra essere una favola, nei primi due anni della loro relazione è accaduto un evento terribile, che ha distrutto la loro armonia.

L’aborto di Costanza Caracciolo

Un evento spiacevole che è successo proprio quando la coppia decise di mettere su famiglia. Ad oggi, come detto in precedenza, Bobo e Costanza hanno due splendide bambine, ma non tutti sanno che, un anno prima della nascita di Stella, Costanza era incinta. Purtroppo, al terzo mese di gravidanza perse il bambino.

“Fu bruttissimo. Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero incinta. Di lì a poche ore venni invece a sapere che avevo perso il bimbo. Fu una giornata terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati”. Queste sono le parole di Costanza, che ricorda in maniera nitida lo spiacevole episodio. La cosa che ha alimentato il suo dolore, è stata sicuramente la mancanza di tatto da parte dei giornalisti, che hanno subito divulgato la notizia. “Mi aspettavo maggiore delicatezza, attenzione; avrei per esempio chiesto di aspettare a divulgare la notizia, almeno fino al superamento del momento più critico di ogni gravidanza. Che delusione, che rabbia, il giorno più brutto della mia vita, ne uscii devastata…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Per fortuna si tratta di uno spiacevole episodio che rimarrà solamente un ricordo impresso nella mente di entrambi. Ad oggi Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno realizzato il loro sogno: avere la famiglia che hanno sempre desiderato.