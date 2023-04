Tomaso Trussardi, dopo mesi esce finalmente la triste verità: ecco cosa gli ha fatto

Rivelazione inedita sul noto imprenditore Tomaso Trussardi che si è ritrovato a dover gestire un momento molto difficile: tutti i dettagli.

Per diversi anni il nome di Tomaso Trussardi era noto ma solo ai grandi imprenditori o agli estimatori della nota ed omonima casa di moda italiana. Questo è però cambiato alcuni anni fa ossia quando l’uomo ha fatto il suo arrivo nella vita di Michelle Hunziker.

L’imprenditore e la nota conduttrice di origini svizzere si sono incontrati ed innamorati subito. I due sono stati così protagonisti di una storia d’amore che ha fatto emozionare tutti. La coppia si è anche unita in matrimonio e ha poi dato alla luce Sole e Celeste, due splendide bambine.

Un idillio finito però dieci anni più tardi con un comunicato che ha lasciato tutti senza parole. Adesso però su quel momento viene fuori un retroscena amaro per Trussardi.

Tomaso Trussardi, l’addio a Michelle: momento doloroso

Quando un anno fa circa i due hanno annunciato la loro decisione di separarsi, tutti sono rimasti senza parole. La coppia sembrava infatti unita ed affiatata sui social: nessun segnale quindi di una crisi così grave. Per questo dopo l’annuncio, in molti hanno cercato di scoprire il motivo dietro questa decisione così improvvisa. La prima ipotesi si è rivelata essere quella di un presunto tradimento da parte della Hunziker.

La corteggiatrice infatti dopo poche settimane è apparsa in compagnia di Giovanni Angiolini, noto medico ed ex concorrente del Grande Fratello. I due hanno trascorso alcune settimane infuocate insieme con tanto di presentazioni in famiglia. La loro storia non è poi a quanto pare durata a lungo perché i due non sono più stati visti insieme ed è in questo frangente che si inserisce un clamoroso retroscena su Tomaso.

Michelle Hunziker, la proposta di Trussardi: decisione definitiva

Secondo alcune clamorose indiscrezioni di persone vicine alla coppia, a quanto pare in quel momento si sarebbe fatto avanti di nuovo Trussardi. L’imprenditore sembrava all’epoca deciso a riprovarci con la sua ormai ex moglie. Un desiderio quindi il suo di rimettere insieme la sua famiglia. Un tentativo però che, stando anche alla situazione attuale, si sarebbe rivelato essere vano.

I due hanno comunque un bellissimo rapporto e pochi giorni fa la conduttrice ha fatto anche un bellissimo gesto nei confronti dell’ex. Michelle ha infatti pubblicato una storia su Instagram per fargli gli auguri di compleanno con tanto di foto di Trussardi con le loro due figlie.