Piersilvio Berlusconi, la fine del matrimonio con la moglie: tutta la verità

Non tutti sanno che, prima di Silvia Toffanin, Piersilvio Berlusconi è stato sposato con un’altra donna: ecco la verità sul matrimonio.

Quando pensiamo a Piersilvio Berlusconi è impossibile non associarlo al noto figlio del ex premier di Forza Italia, ma anche al noto imprenditore che ormai da vent’anni è legato sentimentalmente con la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin.

Il loro amore, come detto in precedenza, dura da molto tempo, ma i due non si sono mai sposati per scelta. Dalla loro relazione tuttavia, sono nati due splendidi figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

La loro decisione di non convogliare a nozze è sempre stata fonte di gossip e dicerie, ma nessuno dei due sembra soffrire per tale scelta, probabilmente presa in comune accordo. Quello che però in molti non sanno, è che Piersilvio in passato sull’altare è già salito, ma con un’altra donna.

Emanuela Mussida, ex modella dal fascino mozzafiato, è la donna che è stata sposata con il noto imprenditore. Per tanti anni ha lavorato nel settore della moda per poi diventare anch’essa, un’imprenditrice di successo. Oltre ad essersi sposati, i due condividono anche una figlia di nome Lucrezia Vittoria, nata nel 1990. Questa è la conferma che Piersilvio ha già avuto esperienza con le nozze, ma come mai la coppia è finita per separarsi?

Il matrimonio di Piersilvio

Emanuela, nonostante il suo passato da modella, rimane tutt’oggi una donna molto riservata, motivo per cui è stato molto difficile reperire informazioni in merito alla relazione con Piersilvio. Oggi ha 52 anni e gira alla larga dalle telecamere, vive a Castelnuovo Val di Cecina assieme alla figlia avuta con il nuovo compagno che di professione fa l’avvocato. La donna ha una grande passione per la natura, motivo per cui ha deciso di aprire una Onlus per gli animali in difficoltà.

“Sono in buoni rapporti con la famiglia Berlusconi che, a livello umano, si è sempre comportata con me in maniera egregia.” Racconta la donna a La Nazione. Nel 1984 la coppia si conosce ad una festa di Capodanno, dove scoppia subito il grande amore. Nel 1990, a seguito della prima figlia, il loro rapporto comincia a disfarsi. I due erano molto giovani, e ad oggi non conosciamo con esattezza la vera ragione della rottura, ma da diverse dichiarazioni, sembrerebbe trattarsi di un‘incompatibilità caratteriale che con il tempo ha portato alla rottura del loro matrimonio.

Piersilvio e Emanuela risultano tutt’ora in buoni rapporti e vivono entrambi le loro rispettive vite, condividendo solamente l’unico amore che li terrà legati per tutta la vita, la loro figlia.