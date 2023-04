Giancarlo Magalli, dopo mesi esce la notizia sul suo tumore: Le terapie sono andate così

Il conduttore Giancarlo Magalli ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute dopo il tumore che ha messo a dura prova la sua vita: il risultato delle terapie.

Alcuni mesi fa, Giancarlo Magalli è stato ospite della conduttrice Silvia Toffanin per una nuova ed emozionante intervista. Il conduttore ha parlato della sua lunga assenza dalla televisione: una scelta forzata e dovuta ad un tumore che ha reso difficile la sua vita.

Il conduttore è tornato in tv completamente diverso e fisicamente provato. La malattia gli ha fatto perdere diversi chilogrammi ma soprattutto ha cambiato in modo drastico tante abitudini della sua vita. Magalli ha però sottolineato di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla sua carriera.

Prima di tornare sul piccolo schermo però ci sono ancora alcuni step da superare e tra questi anche i risultati delle terapie a cui si è dovuto sottoporre in questi mesi.

Giancarlo Magalli, la scoperta del tumore: il suo racconto

Durante una recente intervista ai microfoni di TvBlog, il noto conduttore ha spiegato in che modo sono andate le cose quando ha scoperto della malattia. Tutto è cominciato quando è finito in ospedale a causa di una grave infezione. Gli esami effettuati hanno portato alla luce questa seconda problematica: “Avevo le allucinazioni, vedevo cose strane. Il linfoma è un tumore che si può curare ma bisogna accorgersene in tempo“.

La prevenzione è quindi fondamentale per tutti e scoprire in tempo del tumore ha a quanto pare salvato la vita del conduttore. Questo ha permesso a Magalli di tornare piano piano alla normalità e quindi adesso guida, esce e spera anche di poter tornare presto a lavoro. Vi è però ancora un passo molto importante da fare ossia scoprire se la guarigione è avvenuta del tutto.

Giancarlo Magalli, il risultato delle terapie: cosa può cambiare

Nel corso della stessa intervista, Magalli ha poi dichiarato: “Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare ma adesso sto bene. Siamo alla fine di questa esperienza, serve solo la conferma definitiva“. Per il conduttore quindi le prossime settimane saranno fondamentali per capire come sta davvero e se sarà possibile tornare a lavoro.

Da sottolineare che Magalli ha confermato di aver ormai perso tutti i format di cui è stato padrone di casa in Rai. In ogni caso non ha escluso il ritorno nella rete televisiva di Viale Mazzini così come non ha escluso una possibile occasione in Mediaset.