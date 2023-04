Alessia Marcuzzi, il dramma rivelato così: la sua vita appesa a un filo

La conduttrice Alessia Marcuzzi racconta l’episodio a Londra in cui stava morendo soffocata: l’ha salvata proprio lei.

Il colpevole della vicenda è stato “un pezzo di polpo incastrato nella trachea”. Un’incidente che può capitare a chiunque, ma che poteva rivelarsi letale per Alessia Marcuzzi. La conduttrice nel suo profilo Instagram racconta per filo e per segno la vicenda.

L’accaduto risale all’estate 2022, quando Alessia Marcuzzi si concede una meritata vacanza a Londra per andare a trovare il figlio Tommaso, in occasione della sua laurea. Durante una cena tuttavia, accade l’inimmaginabile.

“Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea – racconta la Marcuzzi in post pubblicato su Instagram – Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto”, racconta Alessia.

Sono stati attimi di terrore per la conduttrice che si è vista tutta la sua vita davanti. In questa vacanza, la donna era in compagnia dell’ex marito Paolo Calabresi, la figlia Mia avuta da Roby Facchinetti, anch’esso presente assieme alla sua nuova moglie Wilma Faisson. La famiglia allargata è oramai in ottimi rapporti, in quanto, si ritrovano spesso tutti insieme, ma quello che è accaduto questa volta è stato davvero incredibile.

“Mi ha salvato la vita”

“Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena – prosegue -, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto” – continua Alessia – All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo. Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa ‘Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai’”.

In questa spiacevole vicenda è stata proprio lei, Wilma, attuale moglie del suo ex marito, a salvargli la vita. Questo gesto ha unito ancora di più le due donne che sono legate da un’amicizia incredibile. Alessia dopo l’accaduto pubblica un post su Instagram con tanto di foto abbracciata a Wilma e una bellissima dedica in merito.

Alessia Marcuzzi dopo lo spiacevole episodio si è posta un obbiettivo importante. Wilma Faissol ha frequentato in passato un corso di primo soccorso in America, dove ha imparato prontamente le mosse necessarie. Alessia infatti si pronuncia in merito: “Mi sono ripromessa di imparare la manovra di Heimlich perché davvero si può salvare una persona in poco tempo”.