Paolo Bonolis, pipì in mezzo allo studio davanti a tutti: una scena raccapricciante

Durante una puntata di Avanti Un Altro, Paolo Bonolis rimane scioccato: la concorrente ha fatto pipì in studio.

Che Paolo Bonolis nella sua carriera televisiva ne abbia viste di ogni, questo è certo, ma stavolta è successo un episodio che ha lasciato sgomento sia il pubblico che lo stesso conduttore. L’accaduto risale ad una vecchia puntata di Avanti Un Altro, il noto game-show condotto da Paolo Bonolis affiancato dal suo inseparabile collega Luca Laurenti.

Il programma è seguito con forte entusiasmo dai telespettatori che, ogni volta regalano dei picchi di share incredibili, confermando la trasmessione di canale 5 come una delle più amate dal pubblico.

La conduzione dell’accoppiata vincente di Paolo Bonolis e Luca Laurenti contribuisce a questo enorme successo del programma. Il preserale comprende un gioco a quiz, dove a sfidarsi sono i concorrenti più bizzarri che, grazie alla comicità di Bonolis, riescono a tirar fuori tutta la simpatia e l’apprezzamento del pubblico.

Di personaggi inusuali in questi 12 anni del programma ce ne sono stati si sà, ma un episodio in particolare ha lasciato di stucco anche un conduttore esperto e preparato come il buon Bonolis. Una concorrente infatti, sembrerebbe essersi lasciata andare ai suoi bisogni proprio durante la diretta.

La concorrente fa pipì davanti a tutti

L’episodio risale a gennaio 2022, dove è andato in onda il serale di Avanti un altro di sera. Una puntata come tante, se non fosse che, un determinato episodio ha scioccato sia il conduttore che i telespettatori. La protagonista di questa vicenda è Eleonora Agazzani, che racconta i suoi più grandi talenti, tra cui la scrittura. La donna ha conquistato subito il pubblico con la sua simpatia innata. Durante la puntata ha presentato il suo brano inedito “dolci note tra le dita”. Si dimostra tutto molto divertente, anche durante la sua partecipazione al gioco, tuttavia ad un certo punto accade l’inimmaginabile.

La concorrente partecipa al quiz e perde, motivo per cui, viene invitata da Bonolis a lasciare la postazione al concorrente successivo. Nel momento in cui lo sgabello viene lasciato libero per ospitare il prossimo partecipante, il successore si accorge subito che c’era qualcosa che non andava. Lo sgabello infatti, si presenta evidentemente bagnato. Questo episodio ha fatto salire lo sgomento e il caos in studio.

No vabbè la signora si era pisciata addosso 😭😭 #avantiunaltro pic.twitter.com/tr0GJZvXmw — Adeline non è il mio nome⚠️☢️⛔️ (@imabitchys) January 23, 2022

D’altronde, come negare l’emozione del momento, ma la concorrente si è davvero fatta la pipì addosso? Sui social sono subito impazziti, ripostando il momento celebre della puntata. Alcuni sono convinti che si tratti solo di sudore, altri sembrano certi che si intaveda della pipì. Ad ogni modo Bonolis ha subito fatto entrare una lavorante per pulire la postazione e continuare come se nulla fosse il proseguo della puntata.