Federica Panicucci disperata, la notizia è appena arrivata: rischia di non farcela

La conduttrice Federica Panicucci costretta a fare i conti con una situazione allarmante: adesso rischia davvero di perdere tutto.

Federica Panicucci può ormai essere considerato un volto storico della Mediaset a tutti gli effetti. Da diversi anni si occupa ormai di alcuni format della rete sia nella fascia mattutina che in quella serale. Nel dettaglio. in questa stagione televisiva è al timone di Mattino 5 e della nuova edizione di Back to School su Italia 1.

Due format completamente diversi tra loro per struttura, argomento trattato, per tipologia ma soprattutto per risultati in termini di ascolti. Il talk di informazione va in onda da anni ed è una garanzia in termini di pubblico, il reality show invece sembra non andare per il meglio.

Una situazione che adesso rischia di complicarsi soprattutto per la padrona di casa. La Panicucci infatti potrebbe a questo punto perdere entrambi i format ma vediamo nel dettaglio.

Federica Panicucci, via da Mattino 5: l’indiscrezione

La Panicucci è da diversi anni la padrona di casa del format Mattino 5 al fianco del giornalista Francesco Vecchi. Una coppia che ha sempre funzionato ma che in vista di settembre potrebbe non fare il suo ritorno. Sono ormai diverse settimane che fa discutere soprattutto il contratto della nota conduttrice. Secondo alcune indiscrezioni infatti la rete sembra decisa a non confermarla.

Si è ipotizzato quindi il suo addio con il settimanale Oggi che ha anche parlato di una possibile alternativa. Secondo voci di corridoio infatti la Mediaset vorrebbe offrire alla conduttrice un contratto per la prima serata di Italia 1. Questa però adesso potrebbe non essere una promozione per la Panicucci. La nota professionista proprio in queste vesti non ha raggiunto il successo sperato e stiamo parlando dei numeri di Back to School.

Back to School, numeri disastrosi: la Panicucci è nei guai

La rete ha deciso in questa stagione di fare un piccolo esperimento ed ha affidato la prima serata di Italia 1 proprio alla Panicucci. La conduttrice si è quindi così ritrovata al timone della seconda edizione di Back to School. Un esperimento che però non sta funzionando in quanto la seconda puntata andata in onda ha sfiorato appena il 5% di share.

Un vero e proprio crollo vertiginoso per gli ascolti e questo adesso potrebbe essere un brutto indizio. La rete infatti, considerati i dati, potrebbe decidere non solo di togliere alla Panicucci il timone di Mattino 5 ma soprattutto non presentare nessuna proposta per la prima serata.