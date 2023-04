Michelle Hunziker, rompe il silenzio e dice tutta la verità: “Fatica a pagare l’affitto a fine mese”

Dietro la conduttrice di successo Michelle Hunziker, si nasconde un passato tutt’altro che roseo: la rivela a tutta Italia.

Showgirl, conduttrice, imprenditrice, mamma e nonna meravigliosa: queste sono le nomine che possiamo attingere a questa donna che tuttavia, è molto di più. Il sorriso contagioso di Michelle Hunziker ha subito conquistato l’Italia, paese dove Michelle Yvonne Hunziker ha trovato il suo successo.

In queste settimane l’abbiamo vista alla conduzione del suo omonimo programma Michelle Impossible & friends, dove ha dimostrato anche in questa seconda stagione, il suo talento innato e la sua bravura nella conduzione. Il programma, ideato e condotto dalla stessa, ha il compito di riportare la televisione italiana al vecchio stile del varietà televisivo, tutto in grande compagnia di personaggi noti.

Dietro al suo sorriso tuttavia, si nasconde un brutto periodo, segnato dalla separazione dall’imprenditore Tomaso Trussardi che, come raccontato da lei stessa, è stato un colpo duro per l’equilibrio familiare. Ad oggi i due, hanno trovato una serenità necessaria per non creare ulteriori squilibri. La conduttrice nel frattempo è diventata anche nonna di Cesare, bambino nato dalla figlia Aurora Ramazzotti, venuto alla luce in queste settimane.

Una gioia immensa per la donna, che si è sempre ripromessa in cuor suo di dare una vita migliore ai suoi figli, quella che purtroppo lei non ha avuto.

La crisi economica nella sua infanzia

Come molti sapranno, la conduttrice è di origini svizzero-tedesche. Dopo un’infanzia passata in Svizzera assieme alla famiglia, all’età di 17 anni Michelle Hunziker parte per Milano alla ricerca di lavoro nel settore della moda. Da lì la conduttrice inizia la sua carriera come modella per poi arrivare al successo odierno. Durante un’intervista a Le Iene, Michelle rivela dettagli della sua infanzia sconosciuti fino a quel momento.

L’intervista è stata doppia, affiancata ad un altro grande personaggio, il cantante J-Ax. Durante la puntata, vengono fatte domande a cui entrambi devono rispondere. Ad un certo punto, vengono chiesti dettagli su come è stata la vita durante l’infanzia. Alla telecamera j-Ax risponde: “Non mi è mancato nulla”, alludendo al fatto che la sua famiglia stava bene economicamente. Per Michelle invece, non è andata proprio nello stesso modo.

La showgirl prende la parola: “Eravamo una famiglia molto umile. Vivevamo nelle case popolari in svizzera. Mia mamma faceva fatica a pagare l’affitto a fine mese”, dice con un sorriso timido e un velo di orgoglio. Michelle infatti, non rinnega nulla ed è molto orgogliosa della madre che l’ha cresciuta con tutte le sue forze anche dopo la separazione dal padre. I telespettatori sono rimasti spiazzati da questa rivelazione. Anche questa volta Michelle si è dimostrata una persona umile e con una grande forza che l’ha portata ad essere la donna che tutti conosciamo.