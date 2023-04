Tina Cipollari esagera, lo “schiaffo” in studio: lo ha fatto proprio contro di lui

Tutti hanno notato un dettaglio shock del recente appuntamento andato in onda di Uomini e Donne: coinvolta anche l’opinionista Tina Cipollari.

Nello studio di Uomini e Donne vi sono dei personaggi divenuti con il tempo iconici e di cui il pubblico sembra non voler fare a meno. Uno di questi è senza dubbio Tina Cipollari, grande protagonista del dating show sin dalle prime puntate andate in onda.

Tina è stata infatti una delle prime troniste e negli anni ha conquistato il pubblico ma soprattutto Maria De Filippi. La conduttrice le ha quindi affidato il ruolo di opinionista e la Cipollari ha preso sul serio il suo compito. Non mancano infatti commenti taglienti ed allo stesso tempo siparietti surreali.

L’ultimo in ordine di tempo quello andato in scena nel corso di un recente appuntamento e che ha visto coinvolta non solo Tina ma anche il cavaliere Armando Incarnato.

Uomini e Donne, tutti contro Armando Incarnato: caos in studio

Nel corso di un recente appuntamento con Uomini e Donne, il pubblico ha assistito ad un clamoroso colpo di scena. La dama Aurora ha infatti riportato alcune segnalazioni su Armando secondo le quali questi avrebbe un manager e fatto anche un provino per il GF Vip. Le sue accuse hanno scatenato la furia del cavaliere che si è difeso sottolineando il suo legame con il format.

Le parole di Aurora hanno scatenato varie reazioni e non solo quella di Armando. I primi a schierarsi contro il cavaliere sono stati Riccardo Guarnieri e l’opinionista Gianni Sperti. La conduttrice Maria De Filippi ha invece sottolineato di credere alla sua buona fede. Infine ha stupito la reazione di Tina che ha tentato in qualche modo di evitare ad Armando di lasciare lo studio ma lo ha fatto in modo particolare.

Tina Cipollari, la reazione in studio: tutto così inaspettato

Come mostrano alcune immagini che stanno facendo il giro dei social, mentre Armando provava a lasciare lo studio, l’opinionista Tina gli ha bloccato la strada. Mentre però cercava di fermarlo ed Incarnato si sfogava, l’opinionista era anche intenta a mangiare dei mikado, un vero “schiaffo”. Inoltre l’opinionista ha cominciato anche a distribuirne alcuni al pubblico presente.

Mentre armando si sfoga/grida Tina mangia #uominiedonne pic.twitter.com/rSKSUFDsYZ — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) April 11, 2023

Una scena surreale che ha come sempre diviso l’opinione dei telespettatori. Da un lato coloro che hanno trovato il siparietto molto simpatico, dall’altro invece coloro che hanno trovato l’opinionista fuori luogo in un momento come quello. In entrambi i casi però nulla è passato inosservato.