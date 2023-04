Maria De Filippi, i figli mai avuti: il motivo esce dopo anni | È tristissimo per una donna come lei

La nota conduttrice Maria De Filippi non ha mai avuto figli naturali ed il motivo vi lascerà senza parole: finalmente tutta la verità.

Maria De Filippi è uno dei volti di casa Mediaset più amati dal pubblico. Sin dall’inizio della sua carriera ha messo a segno tutta una serie di successi. Numerosi format della conduttrice oggi in onda risalgono ad ormai più di venti anni fa. Tra questi vi sono senza dubbio Amici, C’è Posta per Te ed il dating show Uomini e Donne.

Della sua carriera si sa praticamente tutto e soprattutto il suo successo è evidente. Ogni giorno con i suoi format è infatti in grado di mettere a segno numeri importantissimi. Di recente però si è tornato anche a parlare della sua vita privata a causa della scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo.

Un momento difficile che la conduttrice ha affrontato anche grazie al supporto di Gabriele, figlio della coppia ma adottivo. La conduttrice non ha infatti mai avuto figli naturali ed il motivo vi lascerà senza parole.

Maria De Filippi, l’amore per Costanzo e l’arrivo di Gabriele: tutti i dettagli

Maria e Costanzo si sono conosciuti ed innamorati nel 1990. Circa cinque anni più tardi hanno realizzato il loro primo sogno ossia unirsi in matrimonio. Tra il 2002 ed il 2004 è poi arrivato uno dei momenti più belli della loro storia insieme in quanto la coppia ha deciso di adottare il piccolo Gabriele all’età di 10 anni. Gli inizi per loro non sono stati semplici ma con il tempo tra di loro si è creato un legame fortissimo.

Lo confermano anche le immagini che tutti hanno visto ai funerali di Maurizio con la conduttrice stretta proprio nell’abbraccio di Gabriele. Un bambino poi divenuto uomo e che oggi lavora anche con la madre. In tutti questi anni però in molti si sono chiesti come mai la conduttrice non sia mai diventata madre naturalmente ed il motivo è particolare.

Maria De Filippi, la scelta di adottare: il motivo

Come abbiamo detto si sa molto poco del privato della conduttrice ma di recente la diretta interessata ha deciso di raccontare perché ha scelto di adottare. La De Filippi ha rivelato di non aver alcun problema fisiologico che non le permettesse di avere bambini.

La conduttrice ha semplicemente capito di voler avere un figlio ma allo stesso tempo di sentire il desiderio di aiutare le persone in difficoltà. Senza dubbio togliere un bambino da un orfanotrofio è uno dei regali più belli che si possano fare.