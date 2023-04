Isola dei Famosi, tre naufraghi cacciati via: è caos a pochi giorni dalla partenza

A pochi giorni dalla nuova edizione dell’Isola dei Famosi rischia di esplodere già una prima polemica: coinvolti tre volti noti.

Il prossimo lunedì 17 aprile prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. In questi giorni la produzione e la conduttrice Ilary Blasi hanno anche rivelato i nomi dei prossimi naufraghi. Rispetto alla lista presentata alcune settimane fa, ci sono alcune assenze che hanno stupito tutti.

Secondo alcune clamorose indiscrezioni ci sarebbe stato un intervento deciso da parte della rete televisiva Mediaset. Una mossa che avrebbe quindi costretto la produzione a tagliare fuori alcuni nomi. In queste ore però questi stessi protagonisti hanno deciso di rompere il silenzio.

Nel dettaglio tre dei presunti eliminati dal gioco ad un passo dal via hanno scelto di raccontare come sono andate le cose e le loro parole hanno lasciato tutti stupiti.

Isola dei Famosi, esclusi all’ultimo minuto: ecco di chi si tratta

Alcune settimane fa è stata presentata una prima lista di naufraghi che si sarebbero quindi messi in gioco durante la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Poi però il colpo di scena con ben tre nomi a quanto pare fatti fuori ed in particolare l’influencer Gianmarco Onestini e le due ex troniste Serena ed Elga Enardu. Secondo alcune indiscrezioni questa si sarebbe rivelata una scelta della produzione per non scatenare la furia della Mediaset.

Dopo quanto accaduto con il GF Vip, gli autori sono venuti incontro alle richieste di Pier Silvio Berlusconi deciso a diminuire la quota trash nei format della sua rete. Una voce che ha scatenato diverse reazioni e tra queste anche quella dei tre protagonisti di questa storia che hanno raccontato però una versione completamente diversa.

Serena Enardu, le parole sull’Isola: arriva anche la versione di Onestini

Serena Enardu ha quindi deciso di parlare della presunta esclusione dall’Isola per lei e la sorella durante un breve intervento a Fanpage.it: “Niente da dire, le voci erano delle fake news. Notizie virali ma senza fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola“. Alle loro parole ha fatto eco anche Gianmarco che ha rivelato: “Non c’era niente con l’Isola, non c’è stato alcun contatto. Avevo letto il mio nome ma non c’è nulla di ufficiale”.

I tre hanno quindi smentito le voci che per mesi hanno fatto il giro dei social e infiammato il pubblico. Eppure l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato di fonti che avrebbero visto i tre fare il provino per il reality prima del passo indietro.