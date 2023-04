Eleonora Brigliadori, il cancro gravissimo che l’ha colpita: “morta entro sei mesi”

Il racconto della famosa attrice televisiva Eleonora Brigliadori ha lasciato tutti senza parole: la decisione di non curare il cancro.

Oggi parliamo di una famosa attrice, conduttrice e annunciatrice televisiva, ma sopratutto di una guerriera: Eleonora Brigliadori. La donna infatti, ha rifiutato le cure per andare a sconfiggere il suo tumore. Un calcinoma al fegato che gli è stato diagnosticato assieme ai suoi ultimi sei mesi di vita.

Una scelta inusuale quella di Eleonora, la donna che ha sempre avuto una vita fatta di successi. Ha esordito nel 1980 come annunciatrice televisiva di Canale 5, successivamente vanta diverse conduzioni sulle reti Mediaset, ma anche in quelle Rai. Ha partecipato a diversi reality come L’Isola dei famosi nel 2011.

Per quanto riguarda la sua vita privata, possiamo dire che Eleonora è sposata da molti anni con Claudio Gilbo, con cui ha messo alla luce tre figli, oramai sono adulti: Maria Teresa, Gabriele e Beatrice.

Nonostante la sua vita piena di gioe e successi, qualche tempo fa ha dovuto digerire una tremenda notizia: la scoperta del suo tumore. Ad oggi la conduttrice ha superato questo triste evento, ma la sua storia ha lasciato a bocca aperta l’Italia intera.

Il racconto shock: “Solo sei mesi di vita”

Sono passato ormai 10 anni da quando Eleonora Brigliadori ha dovuto lottare contro il cancro. In un articolo de Il Democratico, la stessa racconta a tutti la sua vicenda. Eleonora da quando ha scoperto di avere il calcinoma, ha deciso di non effettuare alcuna cura, nemmeno la chemioterapia. La sua paura principale era quella di riscontrare ulteriori malesseri.

“Dieci anni fa mi dissero che sarei morta entro sei mesi […]. Dopo tre anni il carcinoma che avevo al fegato è scomparso, è andato via quando il virus dell’epatite l’ha metabolizzato”, racconta Eleonora durante l’intervista. La conduttrice ha dichiarato a tutta Italia, come questo calcinoma sia andato via da solo. Non c’è stata alcuna cura medica da parte sua, se non fosse per un piccolo dettaglio: Eleonora ha ammesso di aver cambiato drasticamente stile di vita.

L’omeopatia

Eleonora Brigliadori è stata chiara in merito. Non ha evitato le cure per lasciarsi andare, bensì per guarire davvero. Dopo la scoperta, la conduttrice ha cambiato drasticamente la sua alimentazione, integrandola con le cure omeopatiche, di cui ha creduto fino alla fine: “Il concetto di cura, inteso secondo l’approccio tradizionale, non aiuta, perché la persona pensa che la sua guarigione dipenda dalla corsa agli armamenti, cioè dalle pillole che gli vengono date – afferma Eleonora– Occorre, invece, capire che si guarisce solo con l’integrazione dei sistemi biologici: i virus e i batteri, invece di essere combattuti, vanno compresi nella loro funzione positiva”.