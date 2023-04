Corrado Tedeschi, ricordate il volto di Mediaset e Rai? Meriata una fine migliore | Si è ridotto così

Corrado Tedeschi è stato un volto noto della televisione italiana: che fine ha fatto il conduttore dopo il tumore?

Come dimenticare uno dei volti più importanti della televisione italiana, Corrado Tedeschi. Ad oggi ha 80 anni e una carriera segnata da enormi successi. Il noto conduttore è figlio di un Ufficiale della Marina Militare, motivo per cui, ha viaggiato fino all’età di 10 anni in giro per l’Italia.

Lo conosciamo tutti come attore e conduttore, ma la sua grande passione è sempre stata il calcio. Tedeschi ha tentato la carriera calcistica giocando come attaccante nelle giovanili della Sampdoria. Nonostante la sua passione, capisce che lo spettacolo e la recitazione sono quello che avrebbe fatto nella sua vita, proprio per questo Corrado si iscrive ben presto all’accademia del Teatro Stabile di Genova.

Da quel momento l’aspirante attore diventa il volto noto che ad oggi conosciamo, esordendo grazie al programma Il gioco delle coppie su Italia 1. Dopo questa esperienza di gran successo, viene subito apprezzato da Mediaset che lo chiama per condurre Doppio Slalom, un gioco a quiz su canale 5. Purtroppo la vita di Corrado non è stata sempre rosea, in quanto scopre di avere un brutto tumore al colon, condizione che lo costringe a fermarsi.

Il tumore

“Con la malattia rimetti le cose nella giusta classifica. Quando finisci il percorso dici che non ti arrabbierai più per le sciocchezze, ma non è così nel senso che ti arrabbi, ma con maggiore consapevolezza e oggi amore ancora di più le persone che già amavo perché mi tengono attaccato alla vita” racconta Corrado Tedeschi ad un’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo. Corrado durante la turnèe teatrale L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello, scopre di avere un tumore al colon, che per fortuna ha supuperato da vincitore. Tuttavia, da molto tempo non si vede più in televisione.

Che fine ha fatto Corrado Tedeschi

Se il grande conduttore aveva già intrapreso prima della pandemia e del tumore la sua carriera di attore teatrale, ad oggi di questa passione ne ha fatto il suo ruolo principale. Corrado infatti, dalla pandemia non si è più visto in televisione, se non come apparizione ad Avanti un altro di Paolo Bonolis.

Il teatro

Il suo percorso infondo, iniziò proprio da lì, dall’Accademia di recitazione. Oggi vediamo un Corrado ad esibirsi nei più grandi teatri italiani. “Sulle montagne russe” è stato l’ultimo spettacolo che ha portato in scena sul palco del Teatro San Leonardo di Viterbo, affiancato dalla bellissima Martina Colombari.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, in quanto Corrado non ha mai fatto trasparire dettagli sulla sua situazione sentimentale. Quello che ad oggi sappiamo è che ha due figli. Camilla è nata a Milano nel settembre 1996, che ha seguito le orme del padre, diventando attrice teatrale e cinematografica. Jacopo invece è nato nel 1982 dal matrimonio precedente.