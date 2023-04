Non è la Rai, tragedia per la grandissima donna della tv: “Prima l’aneurisma cerebrale poi nessuno mi ha voluta” | Ecco come si è ridotta

La giovane ragazza che esordì nel programma “Non è la Rai”, racconta che dopo la malattia non è più stata chiamata in televisione.

Come dimenticarsi di un programma storico come quello di Non è la Rai. La trasmissione è stata ideata e diretta da Boncompagni e ha fatto sì che numerose aspiranti, potessero farsi notare nel mondo dello spettacolo. Un sogno che si è realizzato per molte di loro.

Negli anni ’90, questo programma ha riscontrato un’enorme successo da parte dei telespettatori, ma anche per le stesse ragazze che sono riuscite a ritagliarsi una scena che, le ha portate ad essere i personaggi noti che conosciamo e vediamo tutt’ora. Tra le tante, come dimenticare la carismatica Ambra Angiolini.

Tuttavia Ambra, non è l’unica ragazza che è riuscita a farsi notare, tra le tante ricordiamo la bellissima Ilaria Galassi. La ragazza biondissima e dal carattere ambizioso, che ha fatto impazzire milioni di italiani. Per lei putroppo, non c’è stato il salto successivo nel mondo dello spettacolo.

In realtà, un episodio in particolare ha fatto sì che la sua carriera da showgirl si interrompesse troppo presto. Ad oggi Ilaria Galassi, ha 47 anni e si racconta a cuore aperto, passando dalla malattia, passando dalle porte chiuse da parte della Rai, per finire al suo rifiuto volontario all‘Isola dei famosi.

Dalla malattia alla fine della sua carriera

Ilaria Galassi è stata ospite a I fatti vostri, dove inizia parlando dei suoi esordi nel noto programma Non è la Rai: “Avevo quattordici anni e mezzo, ero una bimba. È stato bellissimo, era tutto colorato, eravamo tutte sempre truccate, amate, io mi sentivo già diva. Papà Angelo era gelosissimo di me, nessuno poteva avvicinarsi, se rimanevo troppo in bagno lui entrava. E grazie a lui sono rimasta una donna sana, grazie anche a mamma Francesca”.

Dopo diverse partecipazioni a programmi come Bulli e Pupe, Rock’n Roll e Domenica In, arrivò l’aneurisma nel 2000, che cambiò totalmente la sua vita: “Ho avuto un aneurisma cerebrale. Mi sono alzata una mattina per andare dal parrucchiere, ho avuto un fortissimo mal di testa e sono praticamente svenuta. Mi hanno operata per 10 ore, il recupero è stato lento e doloroso”. Da questo episodio spiacevole, Ilaria Galassi ammette di non essere stata più chiamata in tv, ricevendo continui rifiuti da parte delle trasmissioni.

A distanza di tanti anni, arriva una chiamata per partecipare all’Isola dei famosi nel 2022: “Se io mi devo vendere per fare L’isola dei Famosi, avete proprio sbagliato persona. Non scendo a compromessi, sono una donna normale e la normalità oggi non piace”. Ilaria non vuole più scendere a compromessi, in quanto dopo questi anni è cambiata.“Secondo me è un meccanismo indecente e sono molto felice di non fane parte. Forse non sono più nemmeno abituata a queste cose. Mi sono sentita presa in giro, ho perso tempo. Sono molto felice di stare a casa nonostante tutto”.

Ad oggi è mamma a tempo pieno e aiuta un’amica di 90 anni nelle operazioni quotidiane. Non rinnega nulla, ha due splendidi figli, Riccardo e Rocco e vive assieme al padre di Riccardo, nonchè suo compagno, il parrucchiere Daniele Brunone.