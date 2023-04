Addio Sophia Loren, non ci rimane che aspettare: sembra sia finita davvero

La regina indiscussa dell’eleganza, Sophia Loren, ha lanciato un annuncio che ha lasciato basiti i fan, addolorati per la sua decisione.

“Non c’entrano i vestiti ed il trucco, ma come si brilla.”. — affermò Sophia Loren. “C’è una fonte della giovinezza: è nella tua mente, nei tuoi talenti, nella creatività che porti nella vita. Quando impari ad attingere a questa sorgente, avrai davvero sconfitto l’età”. Queste sono le parole dell’icona indiscussa del panorama cinematografico, che con la sua bellezza, ma sopratutto con il suo fascino, è riuscita a lavorare per successi cinematografici, affiancata dai più grandi talenti del cinema.

La carriera

Marlon Brando, Bart Lancaster e Richard Burton, sono solo alcuni nomi con cui Sophia a ha condiviso il grande schermo. Nel 1950, partecipò a Miss Eleganza, vincendo il titolo che, le si addice perfettamente.

In questo periodo Sophia esordisce nel mondo del cinema, partecipando a film come Pane, amore, e…, Uno sposo per Cinzia e Il Golfo di Napoli. Successivamente prende parte a diversi film di successo, tra cui Un giorno particolare, Matrimonio italiano e Ieri, oggi e domani. La sua carriera è stata di certo premiata, vincendo un Oscar, un Leone d’oro, una Coppa Volpi, un premio al Festival di Can, un Golden Globe e un Orso d’oro.

L’attrice mora, con lineamenti spigolosi e fisico sinuoso, ha lottato contro i canoni di bellezza degli anni ’50, le sue caratteristiche infatti, sono diventate un esempio positivo per milioni di donne. Ancora oggi Sophia è una musa ispiratrice, sopratutto per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, tuttavia, è da molto tempo che non la vediamo più, nè in televisione, nè al cinema. Cosa è successo? Lei stessa ha deciso di dare spiegazioni.

Sophia Loren si è ritirata a malincuore dalle scene

Una scelta non facile, ma dettata da una stanchezza pregressa che non permette più all’attrice di 88 anni di proseguire nella sua carriera. Ogni tanto l’abbiamo intravista in occasionali interviste, ma l’attrice ha ammesso pubblicamente di essersi ritirata dalle scene per godersi il suo meritato riposo.

Attualmente vive in Svizzera (Ginevra), assieme al compagno Carlo Ponti, ma occasionalmente fa qualche tappa a Roma. Da quanto sappiamo, Sophia Loren non soffre di nessuna malattia in particolare, anzi, gode di un buono stato di salute.

L’addio

Nonostante la sua scelta lecita di ritirarsi dalla scena, in una recente intervista Sophia ammette con un’evidente stato di malinconia: “Dopo tanti anni io comunque ho voglia di farne uno, sempre più bello e con una storia meravigliosa. Io senza cinema non posso vivere“. Come affermato nella sua citazione iniziale, “C’è una fonte della giovinezza: è nella tua mente, nei tuoi talenti, nella creatività che porti nella vita”. Un talento che rimmarrà sempre intrinseco nella sua mente e in quella di chi l’ha vissuta attraverso i suoi film.