Tragedia Ilary Blasi, scontro infuocato dietro le quinte: l’ha fatto ancora

Attimi di alta tensione dietro le quinte dell’Isola dei Famosi dopo il gesto shock della conduttrice Ilary Blasi: tutti i dettagli.

Tra poco meno di una settimana prenderà il via una nuova edizione dell’Isola dei Famosi in prima serata e sempre su Canale 5. La padrona di casa sarà ancora una volta Ilary Blasi che dovrà gestire un nuovissimo cast di naufraghi che si preparano a volare in Honduras.

Una nuova edizione che però rischia di rivelarsi non semplice per la padrona di casa. Di recente infatti il cast è stato valutato con attenzione dagli autori per evitare sfuriate di Pier Silvio Berlusconi come accaduto con il GF Vip.

Non è però questo stato il solo episodio che ha fatto preoccupare tutti. Nel corso di una recente intervista, la Blasi ha rivelato di una lite shock dietro le quinte che si è scatenata dopo una sua mossa inaspettata.

Ilary Blasi, i primi retroscena sull’Isola: il dramma prima del via

Ilary Blasi ha di recente presentato il cast della sua Isola dei Famosi nel corso di una nuova intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha rivelato anche alcuni dettagli su quale sarà il meccanismo di questa nuova edizione. Ilary ha rivelato che il cast sarà formato da tre tribù: una formata dalle coppie, una da sole donne e la terza da soli uomini.

La conduttrice ha anche parlato del rapporto con gli altri suoi compagni di viaggio. In particolare ha sottolineato di aspettarsi molto da Enrico Papi come opinionista e sono compresi anche gli scherzi alla sua persona. Infine, la Blasi ha scelto anche di parlare del suo rapporto con Alvin che sarà ancora una volta il suo inviato in Honduras. Su di lui ha deciso di rivelare un retroscena inaspettato ossia quello di uno scontro andato in scena dietro le quinte.

Alvin, il racconto di Ilary Blasi: scontro totale

Al termine della scorsa edizione del reality, in molti hanno sottolineato di aver notato degli attimi di tensione tra la conduttrice ed Alvin. Voci che sono tornate anche poche settimane fa e che hanno messo in dubbio anche il ritorno dell’inviato. Questi invece ci sarà ma allo stesso tempo la conduttrice ha parlato di un momento di difficoltà per loro.

Nel dettaglio ha raccontato: “Un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io quindi ho pubblicato il suo numero su Instagram. Ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio“. Per un attimo quindi si è davvero sfiorato lo scenario peggiore ma l’allarme è a quanto pare poi rientrato.