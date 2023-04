Albano Carrisi, perde il controllo e arriva alle mani: prende a schiaffi lei in mezzo alla strada | Scene ripugnanti

Albano Carrisi protagonista di un episodio shock andato in scena in mezzo alla strada: il noto artista ha preso a schiaffi una donna.

Il cantante Albano è una vera e propria icona della musica italiana. Negli anni con la sua voce ha dato vita a brani di grande successo che hanno conquistato tutti. Nel corso degli ultimi anni poi si è messo in gioco anche in altre vesti e tra queste anche quelle di giudice.

Inoltre negli anni è stato spesso ospite in varie trasmissioni per parlare della sua carriera e del suo privato. In particolare, Albano ha parlato del suo rapporto con le donne che non è mai stato così semplice. Basti pensare alle storie finite male con Romina Power, la sua prima moglie, e poi Loredana Lecciso.

C’è però una terza donna che ha dato non pochi problemi al cantante che si è scontrato con lei per strada arrivando anche a picchiarla davanti a tutti.

Albano Carrisi, episodio shock per strada: il cantante è fuori controllo

Il noto cantante Albano ha sempre diviso l’opinione pubblica tra chi lo ha sempre amato e chi invece non approva alcuni comportamenti. Più volte è infatti finito nell’occhio del ciclone a causa di alcuni gesti considerati oltre i limiti. A tal proposito però vi è un episodio in particolare che ha lasciato tutti senza parole in negativo perché nessuno se lo aspettava.

Nel dettaglio si tratta di un episodio shock che ha visto il cantante perdere il controllo davanti a tutti e prendere a schiaffi una donna. Immagini che hanno scatenato la furia di coloro che hanno visto la scena in onda: “Ha messo le mani addosso ad una donna, come fate a giustificare una cosa del genere“, “Arrivare alle mani per una cosa del genere mi sembra davvero assurdo”. Un episodio surreale ma vediamo nel dettaglio cosa si nasconde davvero dietro questa storia.

Albano, lo scherzo finisce male: le immagini

In realtà Albano si è ritrovato vittima di uno scherzo finito appunto molto male. Come mostrano le immagini, il cantante è stato avvicinato da una fan nei panni di giornalista. La ragazza in questione ha avvicinato al viso dell’artista un microfono che si è rivelato essere in realtà un dildo.

L’oggetto ha scatenato la furia del cantante che sceso dalla macchina si è scagliato contro la ragazza con tale violenza da picchiarla: “C**tina, fai s**ifo, impara a vivere“. Come sottolineato prima queste immagini e le parole del cantante hanno scatenato la furia degli spettatori.