La proposta subito dopo il GF Vip: “La sposo” | Non ci sono più dubbi: è un grande amore

Promessa d’amore sui social per una nota ex protagonista del GF Vip: il loro rapporto ha superato molti ostacoli e adesso è fortissimo.

Una nuova edizione del Grande Fratello Vip si è appena conclusa e come sempre ha lasciato molto di cui discutere. Uno degli argomenti più caldi è senza dubbio legato al concetto di amore. Nella casa in questi mesi sono nate ben tre coppie ufficiali che durano ancora adesso.

Da un lato abbiamo Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che dopo alcuni problemi sembrerebbero essersi ritrovati. Poi ci sono Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli che sono sempre insieme e stanno girando l’Italia. Infine anche Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono inseparabili e sereni.

Tra gli ex concorrenti c’è però una nota ex gieffina che potrebbe aver trovato in casa il vero amore della sua vita e si tratta di una vera e propria insospettabile.

GF Vip, grandi emozioni per l’ex gieffina: l’ultimo colpo di scena

Una grande protagonista di questa ultima edizione andata in onda del GF Vip è stata senza dubbio Ginevra Lamborghini. La nota artista è stata squalificata dopo poche settimane per una frase shock ma per mesi è stata protagonista di diverse dinamiche. Tra queste anche quella relativa al suo rapporto speciale con Antonino Spinalbese: i due hanno mostrato subito un grande feeling.

Una volta entrambi fuori dalla casa però le cose non sono andate per il meglio. Una delusione per Ginevra che però adesso può contare su un nuovo grande amore e non si tratta di George Ciupilan con cui è stata vista di recente. In queste ore infatti, nel rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan, Nikita Pelizon ha dedicato alla Lamborghini della parole dolcissime.

Nikita Pelizon, la dedica per Ginevra: promessa speciale

Attraverso un box domande su Instagram, un utente ha chiesto alla Pelizon come va il suo rapporto con la Lamborghini. La vincitrice del GF Vip ha quindi deciso di rivelare: “Le voglio un bene dell’anima. Me la sposo“. Tra le due quindi le cose non potrebbero andare meglio per la gioia delle fan che per settimane hanno seguito l’evolversi della loro amicizia.

Lo conferma anche quanto accaduto subito dopo la fine del reality. La Lamborghini e la Pelizon si sono infatti viste per una cena molto speciale. Inoltre Ginevra sui social ha confermato di sentire tantissimo la sua ex compagna d’avventura. Un rapporto quindi che sembra destinato a durare ancora molto tempo.