Rosalinda Cannavò ferita, Andrea ci è cascato di nuovo: ecco cosa gli ha fatto

Rosalinda Cannavò costretta a raccontare sui social dell’ultimo episodio di cui è stata protagonista: l’enorme bugia raccontata da Andrea Zenga.

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip per Rosalinda Cannavò sono cambiate tante cose. L’attrice ha parlato del suo stupro da bambina, del periodo in cui ha sofferto di anoressia. Inoltre ha deciso di portare alla luce quanto accadeva nell’agenzia Ares e che ha visto coinvolto anche Gabriel Garko.

Infine, nella casa ha anche stravolto completamente la sua vita mettendo fine alla sua storia d’amore durata anni con Giuliano. Una decisione arrivata in modo inaspettato ma anche grazie all’incontro con Andrea Zenga che ha risvegliato in lei nuovi sentimenti.

I due stanno insieme da ormai più di due anni quindi ma proprio di recente la Cannavò ha raccontato di una bugia di Andrea che non è passata inosservata.

Rosalinda Cannavò, la storia con Andrea e la convivenza: l’ultimo colpo di scena

La storia tra Rosalinda e Andrea all’inizio non si è rivelata essere semplice proprio a causa della presenza di Giuliano nella vita dell’attrice. Una volta presa la sua decisione, l’ex attrice ha deciso di non staccarsi più da Andrea. I due sono andati a vivere entrambi a Milano, prima in case separate mentre adesso condividono lo stesso appartamento. La coppia ha anche deciso di fare un secondo passo importante ossia prendere un cane insieme.

Il piccolo Chinu fa parte ormai della loro vita da tempo e i due non si staccano mai da lui. Proprio il cagnolino è stato però di recente motivo di discordia tra i due. Andrea Zenga ha infatti a quanto pare raccontato una bugia su Rosalinda ed una sua decisione su Chinu. Un gesto che non è piaciuto alla nota influencer che ha quindi deciso di raccontare come sono andate davvero le cose.

Rosalinda e la bugia di Andrea: come sono andate le cose

Di recente la Cannavò ha pubblicato su Instagram un video in cui viene ripreso Andrea che parlando con il loro cane ha sottolineato: “Chi non ti ha invitato a Pasquetta? La mamma. Io ti volevo mentre lei non ti ha voluto. Io ti volevo invitare…”. Una versione diversa da quella di Rosalinda che ha invece rivelato: “Tuo padre è falso, io ti volevo e lui no“.

I due infatti hanno trascorso la Pasquetta in compagnia di una coppia di amici. Con loro era presente anche il cane mentre Chinu non è stato portato scatenando così questo ironico scambio di battute tra i due fidanzati.