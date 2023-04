Lorella Cuccarini, amnesia completa durante lo spettacolo: portata subito al pronto soccorso

La conduttrice e ballerina è stata protagonista di una brutta amnesia in diretta: il trasporto d’urgenza al pronto soccorso.

La bellissima Lorella Cuccarini, dimostra il suo fascino e la sua sensualità anche adesso, all’età di 57 anni. Durante la seconda puntata del serale di Amici, per mezzo di una splendida coreografia, ci ha mostrato anche questa volta tutta la sua bravura nel ballo. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno infatti emozionato il pubblico con una sensuale esibizione sulle note di Brivido Felino. Il talento di Lorella nella danza, l’ha portata ad essere una delle attuali insegnanti di danza nel talent-show di canale 5, Amici.

La carriera di Lorella è iniziata negli anni ’80, quando Pippo Baudo non può fare a meno di notarla, facendola così esordire in televisione. Baudo ci ha visto lungo, in quanto negli anni ’80, Lorella raggiunge il suo successo, anche in vesti di cantante al Festival di Sanremo, con il brano Un altro amore no.

Nella sua carriera ha recitato per diverse serie televisive e nel frattempo ha pubblicato ben 8 album musicali. Lorella tuttavia, è sempre stata legata alla conduzione televisiva, motivo per cui prende parte al talk show La vita in diretta su Rai 1, che conduce affiancata a Alberto Matano. Tuttavia, prima di prendere il timone del programma, Lorella racconta nello studio in vesti di ospite, l’evento spiacevole che l’ha vista protagonista.

Nonostante l’enorme successo della showgirl, Lorella nella sua carriera ha dovuto affrontare un evento spiacevole che ha rischiato di compromettere la sua salute. Cosa è successo esattamente a Lorella Cuccarini?

Lorella Cuccarini e la corsa in ospedale

L’episodio risale a qualche anno fa, ma la ballerina lo racconta successivamente ad un’intervista su Rai 1. Questo evento è stato traumatico per Lorella Cuccarini, in quanto le ha causato una brutta amnesia.

Durante l’intervista, la ballerina racconta: “Stavo facendo una presa aerea”– riferendosi ad una tecnica di danza – “Un ballerino mi doveva lasciare e l’altro doveva prendermi, solo che colui che doveva prendermi mi ha lasciato e io ho fatto un tonfo a testa in giù“. Questa per Lorella è stata la caduta che le ha provocato una brutta amnesia, nel racconto infatti dichiara: “In realtà non mi ricordo, non ricordavo cosa avevo fatto“.

Questo spiacevole episodio ha fatto sì che la ballerina perdesse la memoria, proprio per questo è stata portata d’urgenza al pronto soccorso per effettuare ulteriori controlli. Per fortuna Lorella ad oggi sta bene ed è proprio lei a raccontarci questo brutto incidente che rimarrà solamente uno spiacevole – seppur annebbiato – ricordo.