Rudy Zerbi rompe il silenzio e si dichiara alla cantante: “Ti amo” | Ecco chi è

La situazione sentimentale di Rudy Zerbi è ad oggi un mistero, tuttavia sul suo profilo Instagram ha dichiarato il suo amore verso una cantante che tutti conosciamo.

Rodolfo Zerbi, in arte Rudy, è un famosissimo critico musicale, conduttore radiofonico e televisivo, ma anche produttore discografico. Anche quest’anno lo vediamo ad Amici, affiancato alla temutissima Alessandra Celentano, che formano l’accoppiata antagonista di insegnanti della scuola.

Il ruolo del “cattivo” è solo un personaggio che in Realtà a Rudy non appartiene, ma che riesce ad interpretare benissimo. In fondo per la crescita dei ragazzi, anche della sana severità può rappresentare un passaggio importante per poi lanciarsi in un mondo che è tutt’altro che roseo e gentile. Non è infatti un caso se la coppia Celentano-Zerbi sono a capo di Amici con la stessa squadra da oramai due anni.

Nel personaggio interpretato da Rudy, come detto in precedenza, si nasconde una persona d’animo buono con una vita sentimentale molto riservata. Rudy Zerbi è papà di quattro figli, avuti da tre compagne diverse. Con la prima moglie Simona ha dato alla luce Tommaso e Luca. Dall’attrice Carlotta Miti (nipote di Gianni Morandi), ha avuto Edoardo. Con Maria Soledad Temporini invece, ha messo al mondo Leo. La coppia si è separata nel 2021. Ad oggi Rudy, ci tiene molto alla sua privacy, tuttavia, nello stesso anno della rottura con Maria, si è fatto sfuggire ad una dichiarazione d’amore.

L’amore segreto di Rudy Zarbi

Durante una puntata di Verissimo, dove Silvia Toffanin ha ricevuto come ospite il tanto amato/odiato Rudy Zerbi, la conduttrice curiosa sulla vita sentimentale dell’insegnante della scuola di Amici.

Rudy risponde sorridente: “Ti dico una cosa. Dopo tre lunghi anni, anche questo non lo sa nessuno… Te lo dico come te lo direi davanti a un tè con i biscottini. Dopo alcuni anni con il cuore congelato, forse sta succedendo qualcosa. Quindi non lo dico con altri dettagli perché voglio essere scaramantico. Sto iniziando a sentire le farfalle sullo stomaco“, conclude Rudy. Tuttavia, dopo questa dichiarazione di dicembre 2022, non si è saputo più nulla, ma nel suo profilo Instagram, qualche tempo fa Zerbi aveva dichiarato il suo amore per una nota cantante.

Dopo la pubblicazione, il post ha ottenuto subito l’attenzione del pubblico. La foto contiene una piccola dedica che riporta: “I love you Baby”, nomignolo non dato a caso. La foto lo ritrae assieme alla nota cantante Baby K. Lo scatto è stato immortalato in occasione dell’evento “Deejay on Stage”, del 2021. Tra i commenti, troviamo anche quello della diretta interessata che scrive: “Rudy forever. We love you”. Rudy ha palesato al pubblico la sua passione per Baby K, che tuttavia, per il nostro prof di Amici, è destinata a rimanere una bellissima amicizia.