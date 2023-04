Raf, dai grandissimi successi nella musica alla malattia gravissima: ecco come si è ridotto

Il cantautore iconico che ha fatto emozionare milioni di persone, nasconde un dolore profondo: la lotta contro la malattia rara della moglie.

Raffaele Riefori, in arte Raf, è un grandissimo cantautore italiano nato nel settembre 1959. Un uomo che, dopo aver intrapeso percorsi di studi differenti, a Londra trova quella che è la sua vera vocazione, ossia la musica. Raf, assieme a Ghigo Renzulli, fondano i Cafè Caracas, e incidono la cover di Mina, la famosissima Tintarella di luna. Da lì il giovane cantante passa numerose tappe, fino ad arrivare al suo esordio.

Ti pretendo è stato infatti, il brano con cui Raf fa emozionare il suo pubblico al Festivalbar nel 1989. Quattro anni dopo, torna sul palco con Il battito animale e nel 2001 con Infinito.

Il cantautore vanta diverse collaborazioni con i cantanti più famosi del panorama italiano, tra cui Laura Pausini, Claudio Baglioni e Eros Ramazzotti. Nell’ultimo periodo l’abbiamo visto affiancato al grande Umberto Tozzi, con cui ha scritto diversi brani e ha percorso diversi tour nei teatri italiani. Dal 2022 è tornato alla sua vecchia carriera da solista, dove ha scritto il brano Cherie. In arrivo un nuovo progetto discografico a cavallo con il tour di concerti già fissato in questi mesi.

L’amore di Raf

Nel 1996 Raf si sposa con la musa ispiratrice di molti suoi brani, Gabriella Labbate. Dal loro amore nascono due figli: Bianca nel 1996 e Samuele nel 2000. Gabriella è una bellissima Showgirl, ballerina, coreografa, attrice e soubrette. La donna e il marito Raf purtroppo, qualche anno fa hanno dovuto fare i conti con una rara malattia.

La malattia rara

Più che rara, possiamo dire rarissima: Gabriella nel 2016 si ritrova a lottare contro una patologia che le è stata diagnosticata all’improvviso, questo ha creato subito turbamento nella showgirl che racconda la vicenda in un post su Instagram.

“Quella mattina fu tutto così veloce, un momento prima ero a mettere le mele nel carrello e poco dopo ero a guardare il niente attraverso il vetro dell ambulanza con la testa nel caos della sirena. Ricoverata per quasi due mesi al Gemelli ho affrontato momenti difficilissimi … Ora sto bene e sorrido, ma in questo periodo lungo di incertezze e paure per noi tutti, spesso mi volto indietro e li ci ritrovo me stessa 4 anni fa con 14 chili in meno ed una lunga cicatrice che dal centro del petto arriva fino al pube. Mi muovo lenta a fatica ma sorrido e canticchio con un filo di voce per far sorridere chi amandomi tanto era anche tanto in pena per me“.

Gabriella Labate ha scoperto di avere una trombosi nella vena cava attaccata all’atrio. La vena in questione va diretta al cuore. Poi hanno scoperto una massa, un Alien dall’utero che era entrato nelle ovaie attraverso le vene ovariche, da lì è arrivato al cuore. A Gabriella hanno asportato utero e ovarie, successivamente ha subito un operazione cardiovascolare. Ad oggi Gabriella sta bene e grazie all’amore del marito Raf, racconta questo episodio come un periodo spiacevole della sua vita, per fortuna superato.