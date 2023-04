Giorgia, abbandono al mondo della musica: il motivo è impensabile

Giorgia è un pezzo di storia della musica italiana, ma a seguito di uno spiacevole periodo decide di reinventarsi: la cantante abbandonerà il panorama musicale?

La vita spesso ci mette davanti a diversi bivi dove siamo noi a decidere che strada intraprendere. Soprattutto nel mondo dello spettacolo, ci sono momenti in cui un artista si ritrova nel picco della sua carriera e qualche anno dopo deve fare i conti con la scesa, un calo sicuramente duro da digerire. Questo è accaduto anche per Giorgia, che con brani come Gocce di memoria, Di sole e d’azzurro e Come saprei, ha fatto emozionare milioni di persone tra gli anni ’90 e inizi 2000.

Un successo dovuto ad un grande talento, ma gli anni passano, le persone cambiano e anche le tendenze sono destinate a mutare. Questo è quello che è successo a Giorgia, che per 7 anni è stata ferma a causa di una brutta crisi professionale, un blocco che l’artista non riusciva a superare.

Dopo tanto tempo finalmente la vediamo, stavolta su un importante palco come quello del Festival di Sanremo. “Parole dette male” è il nuovissimo brano di Giorgia, che a distanza di anni riesce ad emozionare il pubblico come la prima volta. Durante una delle serate sul palco Ariston, Giorgia ha duettato con un altro pezzo di storia, Elisa: insieme hanno cantato un pezzo commovente della stessa Giorgia.

Questa Apparizione al Festival non è di certo casuale: Giorgia dopo 7 anni annuncia il suo nuovo album “Blu”. Nonostante ciò, questo potrebbe essere l’ultimo disco per la cantante, visto e considerato che ha progetti ben diversi da quelli del panorama musicale. In un’intervista infatti, Giorgia si racconta come un libro aperto, dichiarando ai propri fan la sua rinascita dopo un periodo davvero duro.

Una nuova vita per Giorgia

Giorgia ha intenzione di lasciare la musica? Dopo ben 7 anni, abbiamo la conferma che Giorgia è tornata in scena, motivo per cui viene difficile pensare ad un’ulteriore ritirata, tuttavia dietro a questo percorso c’è un motivo molto più profondo di quanto si possa pensare. In un’intervista al Corriere della Sera, l’artista confessa il motivo della sua assenza.

“Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Ho anche pensato di ritirarmi. Non avevo più punti di riferimento. È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare. Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo”.

Questo periodo di fermo, ha sicuramente portato grandi frutti per la nostra Giorgia, in quanto, dal 13 aprile 2023 la vediamo al cinema assieme a Rocco Papaleo con il film “Scordato”, una commedia diretta dallo stesso Rocco Papaleo. Una grande novità per Giorgia che, nel 2022 ha lavorato sodo sia per il nuovo album, ma anche in vesti del tutto nuove di attrice co-protagonista. Alla luce di ciò possiamo dire per certo che Giorgia è riuscita davvero a reinventarsi, ma sarà questa l’occasione di lasciare la musica per dedicarsi completamente al cinema? Il nuovo album Blu, potrebbe essere l’ultima volta in cui sentiamo Giorgia con la sua musica.