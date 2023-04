Il Paradiso delle Signore, addio a Vittorio Conti: una vera tragedia

A poche settimane dal gran finale di questa stagione de Il Paradiso delle Signore arriva l’indiscrezione sul futuro del personaggio di Vittorio Conti.

Il prossimo venerdì 5 maggio andrà in scena l’ultima puntata di questa scoppiettate settima stagione de Il Paradiso delle Signore. La nota soap opera da tempo tiene compagnia al pubblico della Rai: prima lo ha fatto in prima serata mentre da 5 anni a questa parte in versione daily.

La messa in onda è infatti adesso prevista dal lunedì al venerdì dalle 16.05 sul primo canale della rete televisiva di Viale Mazzini. Dal periodo in prima serata tante cose sono cambiate compresi i personaggi e le storie che sono di volta in volta state stravolte.

La sola certezza è sempre stata legata al personaggio di Vittorio Conti presente nella soap sin dalla prima puntata di messa in onda. In questi mesi però si è discusso molto del suo possibile addio ed a tal proposito è arrivata una clamorosa indiscrezione.

Il Paradiso delle Signore, il personaggio di Vittorio Conti: il suo momento

Il personaggio di Vittorio Conti, il cui volto è quello dell’attore Alessandro Tersigni, è quindi presente sin dalla prima stagione. Per il suo personaggio non è sempre stato semplice soprattutto in amore. Prima la delusione per la scelta di Teresa poi l’addio della moglie Marta ed infine l’attrazione per Matilde, una donna sposata. Dal punto di vista lavorativo invece è passato dal suo ruolo di pubblicitario a quello di imprenditore e proprietario del grande magazzino.

Nel corso della stagione adesso in onda per lui non vi è però stato tanto spazio. Tersigni infatti in molti episodi non è presente in quanto impegnato sul set della seconda stagione di Cuori, in programma su Rai 1 prossimamente. Per questo motivo in molti hanno ipotizzato una sua uscita di scena definitiva in vista dell’ottava stagione della soap che resta confermata.

Vittorio Conti, l’addio al set è vicino: tutta la verità

In attesa di poter vedere sul piccolo schermo il gran finale di questa settima stagione, la rete ha deciso di confermare il ritorno della soap opera a settembre con l’ottavo appuntamento. Secondo alcune indiscrezioni, tutto il cast resta confermato e quindi tutti faranno ritorno a settembre.

Tra questi è a quanto pare coinvolto anche Tersigni che quindi tornerà a vestire i panni di Vittorio. Non è chiaro se il suo personaggio tornerà come prima al centro della trama o se anche nei prossimi episodi finirà in secondo piano.